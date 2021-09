Más de 15.000 alumnos regresaron a las aulas en los ochenta centros de enseñanza secundaria de la provincia de Lugo para recibir enseñanzas de Eso, Bachillerato y Formación Profesional. La normalidad fue la tónica dominante de la apertura del curso, aunque hubo protestas por los recortes de profesorado.

El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, acompañó al alumnado del instituto Ánxel Fole en el arranque lectivo marcado "polo contexto provocado pola pandemia". Arias alabó el esfuerzo de la comunidad educativa en el cumplimiento de las medidas de seguridad y explicó que la Consellería de Educación aplica un protocolo específico frente al covid en los centros y contratará a 2.095 docentes, tanto para el Plan Recupera como para asegurar los grupos burbuja, desdobles, aumento de la oferta y nuevos programas educativos.

Las principales novedades del curso se centran en la implantación de másteres, unos títulos de especialización que se circunscriben a áreas de futuro como la inteligencia artificial y big data o la ciberseguridad. La ciudad de Lugo oferta cinco másteres en los CIFP Politécnico y As Mercedes y en el IES Muralla Romana. Sólo le supera Vigo, con seis.

En la mayoría de los centros de la provincia, la actividad se limitó a presentaciones, aunque en algunos se iniciaron las clases con normalidad. En muchos de ellos, todavía se ofertan plazas en buena parte de los ciclos formativos que tienen asegurada su continuidad. En A Mariña existe la duda del ciclo medio de Actividades Comerciais del IES Foz, que está pendiente de lograr matrícula suficiente.

En los IES Monte Castelo y Perdouro de Burela se recuperan los horarios anteriores al covid. El Perdouro incorpora este año la FP básica de Servicios Administrativos e innova con Cuale en portugués, mientras que el Monte Castelo lo imparte en inglés y francés. Ambos institutos estrenan curso con relevo en las direcciones, con María José Pardiñas al frente del Perdouro y Carmen Castelao, en el Monte Castelo. En el IES Alfoz-Valadouro las clases empiezan con jornada normal este jueves.

María Teresa García Crecente se puso al frente del Francisco Muruais de A Pontenova. El IES de Ribadeo Gamallo Fierros también renovó equipo directivo, con Modesto Refojo al mando. El instituto estrena este curso un aula de necesidades educativas especiales. En el CIFP Porta da Auga de Ribadeo se incorpora el ciclo de fabricación y mantenimiento de embarcaciones de fibra, en colaboración con Astilleros del Eo.

Tampoco hubo incidencias en los institutos de A Mariña Occidental, según reseñan en el IES Illa de Sarón de Xove y los vivarienses Vilar Ponte y María Sarmiento, ni en los de Zona Sur, Sarria y Terra Chá. En A Fonsagrada se logró mantener a última hora el ciclo de FP básica, aunque el Fontem Albei continuará con un orientador escolar compartido.

MALESTAR. Los recortes de profesorado provocaron quejas. "Son medidas que prexudican máis aos centros do medio rural, pois a optatividade non é a mesma que nos das localidades máis grandes", indicó la directora del IES de A Pontenova, Teresa García Crecente.

El instituto de Becerreá vive una situación de especial tensión. Padres de alumnos recogerán firmas para secundar la reclamación del claustro de profesores, que pidió a la Xunta que no suprima el Francés como materia específica en tercero de Eso y en Bac, al haber menos de cinco estudiantes matriculados. El centro cuenta con una docente con destino definitivo y horario suficiente para impartir la materia en todos los cursos. Su director, Fernando Cerecedo, afirmó que se trata de "unha situación surrealista, xa que lles negan un dereito aos alumnos que cursan Francés cando temos persoal para darlles clase".

Una de las promotoras de la recogida de firmas, Adela Soler, recalcó que la postura de Educación "é inxusta cos estudantes rurais, que están en desvantaxe cos das zonas urbanas". Soler teme que el criterio de suprimir materias con menos de diez inscritos "supoña o comezo do desmantelamento do instituto". Los padres del IES de Melide acudieron al Valedor do Pobo por esta misma razón.

Los centros educativos de núcleos más poblados no son ajenos a las protestas. Este viernes habrá una concentración ante el Lucus Augusti para denunciar "o recorte do profesorado e as súas consecuencias". Será a las 12.00 horas. El equipo directivo del IES María Sarmiento de Viveiro criticó que se pasase de 94 a 90 docentes, "practicamente co mesmo alumnado". En Monterroso se suprimieron otros cuatro profesores.