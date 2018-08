Martínez amenaza con firmar "él mismo" las nóminas impagadas de Suplusa

El presidente de la Sociedade Urbanística Provincial, Suplusa, Manuel Martínez, aseguró este lunes que está dispuesto a firmar "él mismo" las nóminas de los 29 trabajadores de la entidad correspondientes al pasado mes de julio, siempre y cuando la Diputación no les ofrezca otra solución.

Martínez señaló que la renuncia de la interventora encargada de esta función "no está aceptada", sino "condicionada a que fuera sustituída por otra persona para seguir fiscalizando las facturas y nóminas de Suplusa".

"El pleno dio un mandato claro al presidente, Darío Campos, para nombrar un interventor o interventora para proceder al pago de las nóminas", indicó Martínez.

El máximo responsable de Suplusa añadió que este nombramiento estaría obligado "por ley" y que "todo lo demás son cuentos y maniobras". De hecho, Martínez sugirió dos posibles motivos para que la situación no avance: o bien una "presunta extorsión o coacción" del presidente hacia la interventora, o bien una "compra" a través de "presuntos beneficios para ella o su familia".

Martínez sugirió dos posibles motivos para que la situación no avance: o bien una 'presunta extorsión o coacción' del presidente hacia la interventora, o bien una 'compra' a través de 'presuntos beneficios para ella o su familia'

"Es un chantaje claro de un cobarde integral que se esconde detrás de los habilitados nacionales, se llamen secretarios o interventores, e ignora los mandatos del pleno mientras deja que la interventora trabaje para otros ayuntamientos de la provincia", añadió.

El presidente de Suplusa también anunció que estaría dispuesto a "arriesgarse" para que cobren los 29 trabajadores afectados –la cantidad total ascendería a unos 45.000 euros–.

"Es mi responsabilidad como presidente que los trabajadores no sean utilizados como rehenes", señaló Martínez. Por ello, si en el consejo de Suplusa convocado para el martes no se aprobase que "mientras no hay interventora no se pueda pagar", el propio Martínez firmaría las nóminas "él mismo".

"Lo haré, sea legal o no; si al final resulta que es ilegal, asumiré las consecuencias", advirtió.

El presidente de Suplusa también acusó a los socialistas de no llevar por bandera la palabra "obrero" que figura en las siglas de su partido.

El presidente de Suplusa también anunció que convocaría un consejo 'extraordinario y urgente' en las próximas semanas

El diputado no adscrito también se refirió al funcionamiento interno del gobierno provincial, indicando que "no dan asumido que con diez diputados no pueden dirigir ni lo que pasa en Suplusa ni lo que pasa en la Diputación; ignoran los acuerdos de pleno, el presidente se los pasa por donde le parece, no contestan a los escritos ni en dos años".

El presidente de Suplusa también anunció que convocaría un consejo "extraordinario y urgente" en las próximas semanas, en el que se tomarán acuerdos importantes sobre los pagos a trabajadores y también se entregarán las llaves y el edificio de la residencia de A Fonsagrada a la Diputación provincial.