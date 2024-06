Martí, o neno de raíces luguesas con CTNNB1, e os primeiros grandes fitos

Hai unha enfermidade que non ten pacientes adultos. A maior é Paula, de Carballo, e non ten nin 18 anos. É a síndrome CTNNB1, unha doenza ultrarrara que sofren uns 430 pequenos de todo o mundo, 34 en España. Quizais moitos máis, tamén adultos, aínda que non o saiban. porque os síntomas fanse pasar polos dunha parálise cerebral ou os do autismo. A primeira diagnose foi en 2012.

Martí vive en Granollers, pero o seu pai é de Outeiro de Rei. En Galicia as dúas pacientes rexistradas son Adriana, de Meira, e Paula, de Carballo

Martí Pérez Santiago ten catro anos e medio e ata antes do Nadal só gateaba. Non hai moito comezou a camiñar, sempre despaciño, sempre da man. Só dicía "mama" e "leche" e agora di tamén "no me gusta", "chocolate" e "chupachup", quizais polas sesións de estimulación musical que tamén lle fan balbucir cancións que só os seus pais recoñecen. Os seus fitos de crecemento vanse cumprindo a destempo, pero cúmprense.

É de Granollers, pero tamén é lugués, porque o seu pai, Jorge Pérez Novo, é de Astariz, en Outeiro de Rei. Conta a nai de Martí, Marta Santiago Ribas, que o seu é un neno "encantador" que se asusta con demasiada facilidade. Non fai falta que o ruído sexa alto; basta con que sexa inesperado.

Un embarazo e un parto normais

Volve ao nacemento de Martí, en decembro de 2019, e lembra que o seu foi un embarazo normal, un parto normal e un posparto irrumpido polo covid.

"É certo que naceu coa cabeciña moi pequena, pero como os primos tamén a tiñan así non nos estrañou", relata Marta, "pero fun controlando pola miña conta e vin que a partir do sétimo mes deixou de crecer".

Tamén observaba como, cando estaba no chan, non era quen de incorporarse. "Pensabamos que era porque estaba gordiño", recoñece, pero tampouco se lle aliñaban os ollos. Comezou a gatear aos dez meses, ao ano púxose de pé "e aí quedou".

Marta di que os primeiros indicios dunha doenza pasaron por un crecemento que se ralentizaba. Aos 22 meses chegaría a diagnose

"Ves que non fala, non te mira, non sabe xogar. Dinche que esperes, que xa andará, que xa fará... Ata que un día no médico rompín a chorar e lles dixen: 'Pero ídesme facer caso?'. Aí empezou a batería de probas", desde as resonancias iniciais ata o exoma definitivo, ese exame revelador da doenza.

A diagnose chegou aos 22 meses de Martí e aos 40 anos de Marta. "Ese foi o meu regalo", di ela, "ese día morres, pero tamén se acaba a incerteza, e se non se acaba polo menos empeza a ser compartida, e poste a traballar".

O acompañamento das familias

Marta recoñece que "a vida cambia tanto que nunca volves falar o idioma dos demais", de aí a importancia de acompañarse entre iguais: "A asociación CTNNB1 está para iso, para darnos forza entre nós e para que as familias ás que lles pasa teñan a onde recorrer".

Nesa busca, Jorge e Marta deron "coa miña alma xemelga galega", di ela sobre Sandra Legaspi, nai da pequena Adriana, de Meira, a outra luguesa con esta doenza recoñecida. Ten case nove anos e os fitos "vanse conseguindo pouco a pouco", afirma Sandra, sabendo que "o noso día a día é a terapia".

En Eslovenia está a desenvolverse unha esperanzadora liña de investigación que podería outorgar aos pacientes unha mellor calidade de vida

Logopedia, estimulación musical, fisioterapia... Cóntanse por centos as sesións que levan recibidas estes dous nenos, aínda que, como di Marta, "sempre se tratan os síntomas e poucos van á orixe". Agás en Eslovenia.

Alí a nai dun pequeno paciente abriu unha esperanzadora liña de investigación que pode que non sexa a cura, pero si a papeleta para unha mellor calidade de vida. "Martí ten catro aniños e quédalle moito por vivir. Agora anda agarrado, pero se puidese liberar as mans...".

De que xeito se amosa o CTNNB1?

A síndrome CTNNB1 chámase así porque o xene do mesmo nome está alterado, ben parcialmente borrado ou ben xirado. Iso fai que a proteína catenina beta non se sintetice ben e as células non se comuniquen como deberían.

O resultado? Pacientes con problemas de coordinación, equilibrio, excesiva rixidez muscular nas extremidades e pouca forza no tronco, o que conduce en demasiadas ocasións á cadeira de rodas e, no mellor dos casos, a un apoio case permanente.

A síndrome prodúcese porque o xene CTNNB1 está alterado, a proteína catenina beta non se sintetiza e as células non se unen como deberían

Tamén microcefalia porque a falta desa proteína provoca que "o cerebro non esixa o oco que precisa", detalla Marta, quen numera outras demostracións da enfermidade como o estrabismo, patoloxías cardíacas, dificultades na fala e deglución, ataxia, trastornos do sono e problemas cos sentidos: desde empregar moito o gusto e o olfacto ata as alteracións por ruídos inesperados.

Martí está a piques de rematar as clases no seu colexio. Este mércores viu a obra de teatro na que, por unha vez, os pais eran os protagonistas. "Aguantouna toda e nin se asustou ao verme disfrazada", di Marta. Estaba orgullosa de fitos invisibles para uns que son xigantes para outros.

Unha xornada benéfica o día 29 para recadar fondos

A asociación CTNNB1 organiza o 29 deste mes a primeira xornada benéfica na provincia de Lugo. E será en Outeiro de Rei, porque alí están boa parte das mans que, de xeito altruísta, colaborarán na causa para recadar fondos para a liña de investigación que se está a desenvolver en Eslovenia.

Marta Santiago púxose en contacto cos amigos da súa parella, Jorge Pérez Novo. Sobre todo aqueles que conservaba dos seus anos vinculado ao fútbol da localidade "e aí xurdiu todo", di ela.

Son arredor de 40 as persoas que xa se mostraron voluntarias para sacar adiante esa especial xornada que contará con deporte, música, comida e moitos xogos.

O programa do evento

A xornada arrancará ás 10.00 horas coa recollida de dorsais para a carreira de adultos (11.00 horas), a andaina (11.05) e as carreiras infantís (12.30). Ao remate entregaranse premios e farase un sorteo, ademais de haber sesión vermú con Verónica Cambón e churrascada feita polos voluntarios amigos de Outeiro de Rei e arredores.

Xa pola tarde, exhibicións de baile ou tiro con arco, xogos populares, manualidades e o triangular de fútbol sala coa SD Outeiro, os veteranos e a selección provincial, para acabar con cea e sesión de DJ.

Todos os que estean interesados aínda poden inscribirse no concello de Outeiro de Rei ou na web. O recadado, como nos eventos que tamén se teñen feito por Adriana en Meira e nos que se espallan polo país, irá a axudar a financiar a investigación que se desenvolve en Eslovenia.

A viaxe de 20 familias de toda España

Ao país esloveno viaxan desde este xoves 20 familias españolas, das máis de 80 de todo o planeta, para acudir ao segundo congreso internacional que se celebra arredor da enfermidade, na que se abordarán algúns dos avances respecto ao seu tratamento.

Os nenos participarán nun primeiro cribado no que se analizará se son aptos para recibir a terapia xénica

Ademais, os pequenos terán un importante papel nesta viaxe, xa que se someterán a unha avaliación de cara a poder recibir a terapia xénica na que se traballa: un xene artificial que, logo de ser insertado no cerebro a través dunha inxección, viaxará por todo o corpo nun vector (un virus ao que se lle quitou o compoñente vírico e prexudicial) para reactivar a comunicación, ata agora fallida, das células.

A idea é que a comezos de 2025 se poida comezar a empregar este tratamento se acaba dando bos resultados, tal e como se agarda. O pasado ano mostráronse ás familias ratos portadores da síndrome CTNNB1 que, tras ser tratados, recuperaban boa parte da súa mobilidade independente.