A Mariña mantiene sus 18 banderas azules y se estrena la playa del lago de As Pontes

Lugo mantendrá en 2021 sus 18 banderas azules en A Mariña. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac-FEE), que entrega los distintivos, ha reconocido este año el mismo número de arenales lucenses, aunque con un cambio en Barreiros: la pierde Fontela-Valea y la recupera As Pasadas.

Foz, con cinco, continúa como el municipio con más banderas: A Rapadoira, Areoura, As Polas, Llas e Peizás. El Real Club Náutico de Ribadeo conserva también la enseña de calidad medioambiental y son novedad importante las banderas azules para los paseos de la Ruta do Faro de Illa Pancha a As Aceas, en Ribadeo, y el de Abrela-Punta Socastro, en el Fuciño do Porco de O Vicedo.

Galicia obtuvo un mayor reconocimiento a sus playas, al lograr 111 enseñas frente a las 107 del año pasado. Una de las principales novedades es el arenal del lago de As Pontes, que se estrena en esta lista. Por provincias, Pontevedra se mantiene en cabeza, con 58 (+6), mientras que A Coruña pierde dos banderas y se queda con 33.

España ha obtenido un total de 713 banderas azules (615 playas, 96 puertos deportivos y dos en embarcaciones turísticas sostenibles) que ondearán a partir de junio en el litoral español, lo que supone 25 más respecto al año pasado. La Comunidad Valenciana continúe como líder en número de playas con bandera azul este año.

De este modo, España, con 25 playas y 2 puertos más, mantiene su liderazgo internacional. Le siguen en esta clasificación a nivel internacional, Francia, Italia, Grecia, Turquía y Portugal. En concreto, el número de municipios litorales españoles participantes en 2021 es de 249, cinco más que en 2019, de los que 676 playas fueron candidatas, 14 más que el año pasado. Además, 15 playas recibieron por primera vez el galardón bandera azul, mientras que 34 playas lo recuperan del año anterior.

Para el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac-FEE), José Palacios Aguilar, estos resultados son "satisfactorios y esperanzadores" y demuestran un gran trabajo de las diferentes administraciones.

EL RÁNKING ESPAÑOL. La Comunidad Valenciana continúa liderando el número de banderas azules en España con 153, 137 en playas y 16 para puertos. Le siguen Andalucía con 137 banderas azules, 115 en playas, 20 en puertos y 2 en embarcaciones; y Galicia con 122 distintivos, de los cuales 111 son para playas y 11 para puertos.

Además, en España hay 70 centros azules y 75 senderos azules, que, según José Palacios Aguilar, fomentan la educación ambiental en el litoral y aportan conocimiento del entorno y alternativas de ocio. En cuanto a las distinciones temáticas, en la categoría de socorrismo y primeros auxilios los municipios premiados han sido Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Muro (Balerares), mientras que en educación ambiental se premió a Arucas (Palmas de Gran canaria), Conil de la Frontera (Cádiz) y Gandía (Valencia). Finalmente, en playas inclusivas las premiadas han sido Arnuero (Cantabria), Arona (Santa Cruz de Tenerife) y Santa Eulalia del Río (Baleares).