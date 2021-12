Las máquinas quitanieves despejan 70 carreteras en Lugo

La Diputación de Lugo desplegó 44 operarios y 29 máquinas y vehículos para paliar los efectos de las nevadas de la borrasca Barra que afectan a la red viaria provincial, un dispositivo que trabaja en unas 70 carreteras que discurren por doce municipios de la Montaña y de la zona sur.

Los equipos facilitaron la circulación y garantizaron la seguridad despejando las carreteras de nieve y hielo, y atendiendo las incidencias producidas, un trabajo que comenzó en la madrugada de este miércoles y continuó durante la mañana.

Los ayuntamientos afectados son Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil y Samos.

En las vías de estos municipios se transita con dificultad por las intensas nevadas de las últimas horas, que obligan a todos los vehículos a usar cadenas en zonas de Cervantes, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro y A Fonsagrada. Asimismo, en Navia está cerrada la carretera LU- P-3508 de Rao por Murias a Balouto.

El dispositivo de seguridad movilizado por la Diputación está formado por 44 operarios, 15 máquinas quitanieves, seis pick up con cuña quitanieves, y ocho vehículos todoterreno de apoyo. Asimismo, los doce silos de sal de la Diputación disponen de 35 toneladas cada uno para conseguir deshacer las placas de hielo que hay en el firme y favorecer así la seguridad de los usuarios y usuarias de las vías.

La Diputación de Lugo mantiene activo el dispositivo que puso en marcha esta noche ante la previsión de nevadas, y que está formado por 112 operarios y 50 máquinas.

Las carreteras provinciales afectadas por el temporal de nieve en la jornada de este miércoles son las siguientes:

-Baleira : LU-P- O401, de Corveira, por Corneas al Restelo; LU-P- 0405, de Fonteo a Lastra.

- Becerreá: LU-P-0704, de Cereixal por Penamaior a Escola Alta Montaña; LU-P-0707, de Armesto por Tores As Nogais; LU-P-0708, de Cereixal a Louxas; LU-P-6221, de Triacastela polo Alto de Albela a Guilfrei; LU-P-0702, da estrada de Becerreá a Navia, por San Román de Cervantes a Degrada.

- Folgoso do Courel: LU-P-1301, de Seoane do Courel a Pedrafit; LU-P-1303, de Seoane por Visuña a Ferramulín; LU-P-1304, de Mostad por Romeor a Casares; LU-P-1305, de Campa por Vilar a Alto do Boi; LU-P-1306, da LU-651, en Megoxe a Herrería de Incio; LU-P-4501, do Poio, por Louzarela e Teixeira á de Samos a Caurel e acceso a Meiraos; LU-P-4701, da Pobra do Brollón, por Parada dos Montes; LU-P-4505, do Poio por Louzarela a Teixeira; LU-P-5004, de Cruz de Outeiro por Seara a Ferramulín; LU-P-5601, de Samos a Courel de Rampa a Santa Mariña.

- Cervantes: LU-P-1401, da LU-723, por Degrada e Piornedo ao límite provincial; LU-P-1404, de San Román a Quindós; LU-P-1405, de Campa da Braña a Tres Bispos; LU-P-1411, de Vilanova al Portelo; LU-P-1412, de Quindos a Robledo, en Pena do Santo a Setecarballos; LU-P-0702; LU-P-1402; LU-P-1403; LU-P-1406; LU-P-1407; LU-P-1408; LU-P-1409; LU-P-1410; LU-P-3505; LU-P-4505.

- A Fonsagrada: LU-P-1906, de Pedrafitelas por Vilares a Os Cangos; LU-P-3601, de Acebo a Negueira de Muñiz; LU-P-1901, da Fonsagrada a Navia; LU-P-4606; LU-P-4811.

- Navia de Suarna: LU-P-3501, de Paradela ao Alto do Restelo; LU-P-3502, de Muñis a Rao; pechada a LU-P-3508, de Rao por Murias a Balouta; LU-P-3505; de Navia por Silvouta; LU-P-3509, de Navia ao alto de Labiadas; LU-P-1901, da Fonsagrada a Navia; LU-P-3503; LU-P-3509; LU-P-3511; LU-P-3512.

- Negueira de Muñiz: LU-P-3601, de Acebo a Negueira de Muñiz; LU-P-3602 “de Acebo a Negueira por Ouviaña a Asturias”.

- As Nogais: LU-P-3701, das Nogais, por Pintinidoira, á LU-P-4504; LU-P-4503, de San Pedro, por Busnullan e Vilasol a Nullán.

- Pedrafita do Cebreiro : LU-P-4504, de Pedrafita al Portelo; LU-P-4503, de San Pedro por Busnullán a Nullán; LU-P-4505, de Louzarela por Queixadoiro a Filloval; LU-P-1301; LU-P-1304; LU-P-4501; LU-P-4502.

- Quiroga : LU-P-5001, de Ponte Barreiro a Vilarbacú; LU-P-5004, de Cruz de Outeiro, por Seara y Ferramulín ao límite provincial; LU-P-5002; LU-P-5005.

- Samos : LU-P-5603, de Aira Padrón, por Ponte de Louzar, a Praducelo; LU-P-5601, de Samos ao Courel e Rampa Sta. Mariña; LU-P-1306, de Megoxe a Ferrería do Incio; LU-P-5605, de Parada, por Santalla, a Ponte Louzara.