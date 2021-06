El número de casos activos de coronavirus en la provincia experimenta una notable subida después de cuatro semanas a la baja. Así, la cifra de positivos a fecha del lunes, día 28, crece en 39 y se sitúa en 186, cuando hace siete días era de 147. De este modo alcanza un nivel similar al de dos semanas atrás (186).

El número de casos venía bajando en la provincia desde que el pasado 31 de mayo se llegó a los 249. Desde entonces, la curva presentaba una continuada línea descendente. Pero los brotes surgidos la semana pasada en la provincia han provocado que cambie el panorama.

Un total de 21 de los 39 nuevos casos contabilizados en la provincia con respecto a la semana pasada se sitúan en el concello de Sarria, donde se registró un brote que tuvo su origen una comida familiar. El virus se extendió de tal manera que afectó a la celebración de las fiestas de la villa la semana pasada. Y es que el comité clínico de la Xunta situó el concello en el nivel alto de restricciones.

Sarria contaba este lunes en total con 31 casos, lo que se traduce en una incidencia de 258, y el lunes se realizó un cribado al que estaban llamados más de 500 vecinos, y en el que por el momento no se detectaron positivos. En principio, el Sergas da "por acotado" este brote, pero programó el cribado para evitar que algún caso asintomático pueda contribuir a la propagación del virus.

El comité clínico de la Xunta decidirá este martes en que nivel de restricciones se sitúa Sarria y el resto de municipios de la comunidad.

El otro concello que presenta un elevado crecimiento de casos en la última semana es el de Chantada, uno de los más afectados por el coronavirus en la provincia desde que comenzó la pandemia. Cuenta con 11 casos, diez más que la semana pasada.

Este crecimiento tiene como origen un brote con diez casos positivos que surgió en una comida de un grupo de amigos. Así lo confirmó el gerente del Área Sanitaria Lugo, A Mariña y Monforte, Ramon Ares Rico, quien explicó que en relación a la situación de la pandemia en la zona sur de la provincia, ahora mismo hay "un brote activo en Chantada" que "se inició con ocho casos, todos relacionados entre sí, que vienen de una comida de un grupo de amigos", a finales de la semana pasada.

El gerente explicó que se hicieron los cribados "de todos los contactos y salieron dos más", lo que elevó de ocho a diez los contagios. "Llevamos dos días sin que tengamos aportación de nuevos casos", añadió.

Por ello, Ares Rico resaltó que este brote de covid "está acotado" después de surgir de "una comida de un grupo de amigos".

Con todo, apeló a "tener mucho cuidado" y mantener "todas las medidas de seguridad" porque "la pandemia no acabó y el virus sigue circulando". "Si le damos oportunidad y no mantenemos la distancia hasta que no estemos con un porcentaje más alto de vacunación el riesgo de que las personas más jóvenes se puedan infectar y seguir transmitiendo la infección es alto", concluyó.

El número de casos con respecto a la pasada semana creció en 16 de los 67 concellos de la provincia. Aparte de los casos de Sarria y Chantada, el crecimiento más significativo se registra en Quiroga, donde se pasa de 0 a 4.

La capital provincial presenta un ligero descenso de casos, pasando de 80 a 76, mientras que la situación es muy buena en concellos que no hace mucho preocupaban por su alta incidencia, como Monforte (1 caso), Viveiro (1) o Vilalba (2).

La provincia de Lugo cuenta con 35 concellos libres de covid, cuando la semana pasada eran 38. Con solo un caso hay ahora 14, frente a los 16 de hace siete días.