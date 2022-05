El área sanitaria lucense registra este miércoles un leve ascenso de casos activos y un ingresado con covid menos, algo que, pese a reflejarse en los datos, no parece apuntar un cambio de tendencia. Según los datos comunicados por el Sergas, son 2.471 los pacientes con infección activa, frente a los 2.429 del día anterior. Si se compara con los de hace una semana se observa un aumento, ya que eran entonces 2.170.

En cuanto a los ingresos, este miércoles hay 82 personas en plantas de hospitalización (65 en el Hula, 7 en Burela y 10 en Monforte) frente a las 81 de la jornada anterior y 4 en Uci (3 en el Hula y 1 en Burela).

En el conjunto de la provicia, con datos recogidos hasta las 18.00 horas del lunes, había 38 ayuntamientos con más casos activos que hace una semana, 25 con menos y 4 en la misma situación.

Los únicos municipios con cero pacientes infectados eran Negueira de Muñiz y Ribeira de Piquín.

Esa aparente mejora es observada con mucha prevención por los sanitarios y son mayoría los que recuerdan que no refleja realmente la situación de transmisión disparada. Es difícil saber con certeza cuántos positivos hay, ya que el Sergas no contabiliza los autotest y el rastreo de casos prácticamente ha desaparecido, pero las consultas de Primaria y las hospitalizaciones son buenos termómetros de la situación actual.

"Tenemos la sensación de que quien no se ha contagiado antes se está contagiando ahora y de que nunca hemos tenido más casos alrededor", aseguró este martes un facultativo.

Más que de una séptima ola, se estima que la pandemia se encuentra ahora en una situación de meseta elevada, una sucesión de infecciones que no suben hasta un pico sino que reflejan una transmisión sostenida.

Ayuda a esa situación dos características del SARS-CoV-2: se trata de un virus muy infeccioso, con el que el contagio es fácil, mucho más que con la gripe, y no es un virus estacional, o al menos no lo es por el momento. Esta segunda circunstancia es especialmente problemática para los hospitales, que puede programar refuerzos para la temporada de gripe pero que no puede hacer lo mismo con un virus que produce contagios a lo largo de todo el año, al menos tal y como lo conocemos hasta ahora.

Lugo lidera en Galicia la aplicación de tratamientos con los nuevos antivirales

El Servizo Galego de Saúde dispensó un total de 66 tratamientos de los antivirales contra el coronavirus, Paxlovid y Evusheld, en su primer mes de prescripción en la comunidad gallega.

Tras recibir la primera remesa de estos novedosos medicamentos el pasado 28 de marzo, el área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos destaca con la utilización de 22 tratamientos de estos fármacos, seguida por el área sanitaria de Vigo, con 12 prescripciones.

En cuanto al resto, el área sanitaria de A Coruña y Cee se han dispensado seis tratamientos; en el área de Santiago y A Barbanza, ocho; en el área de Ferrol, seis; en el área de Pontevedra y O Salnés, cinco; y en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de- Valdeorras un total de siete tratamientos.

Estos medicamentos, recuerdan las fuentes del Sergas, se añadieron a las vacunas y a otros tratamientos para evitar la evolución grave de la enfermedad en pacientes positivos, además de prevenir hospitalizaciones en pacientes con sintomatología breve. Ambos se están suministrando bajo exclusiva prescripción médica.

Por una parte, Paxlovid es un fármaco que se administra por vía oral y posibilita controlar la progresión de la infección en pacientes leves que cuenten con factores de riesgo de cara a una evolución grave de la enfermedad.

A su vez, el medicamento Evusheld se administra por vía intramuscular mediante dos inyecciones y está dirigido a personas adultas inmunodeprimidas para la prevención de la infección o del desarrollo de complicaciones debido al coronavirus.