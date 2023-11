Las malas infraestructuras atascan un pleno provincial lleno de reproches

Utilizar el salón de plenos del Pazo de San Marcos para hacer una labor de oposición a aquellas administraciones en las que no gobiernan es la dinámica en la que desde hace tiempo están instalados los distintos grupos de la Diputación de Lugo. Y es que, aunque todos coinciden en el diagnóstico de los males que afectan a la provincia, tanto gobierno como oposición prefieren atascarse en debates que poco ayudan a avanzar. Un reflejo de esta situación fue lo ocurrido durante la moción que presentó este martes el PP para reclamar al Gobierno central una mayor inversión en las infraestructuras estatales de la provincia.

El portavoz de los populares, Antonio Ameijide, no ahorró calificativos a la hora de refirirse a la A-6 como "un auténtico patatal", además de criticar al Gobierno central por condenar a la provincia a no tener un tren de alta velocidad, "ao negarse a executar as variantes de Rubián, Peares e Canabal". El popular también dijo que mientras Pedro Sánchez negocia "cos independentistas cataláns", la provincia de Lugo "está a un só carril de lograla, porque vai camiño de quedar illada".

En su réplica, Pablo Rivera señaló que parte de las deficiencias que presenta hoy la A-6 es fruto del Gobierno de Mariano Rajoy, "que reduciu un 70% o seu investimento en mantemento", y acusó a Ameijide de presentar esta moción "para ocultar o baleiro que a Xunta fai á provincia de Lugo nos seus orzamentos". En este sentido, presentó una enmienda que incluía una petición para el desbloqueo de varias infraestructuras autonómicas en la provincia, como el desdoblamiento del corredor Nadela-Monforte, el Porto Seco o el Plan Paradai, "empantanadas dende hai 15 anos".

Aunque los populares rechazaron esta propuesta, sí aceptaron otra del BNG, en la que a través de su portavoz, Daniel García, pedía "máis investimentos para todas as infraestruturas da provincia, sexan do Goberno ou da Xunta". Sin embargo, a pesar de ser aceptada, el BNG votó finalmente en contra de la moción, lo que desembocó en una situación una tanto paradójica, en la que Ameijide acusó a los nacionalistas de no tener "autonomía propia".

Tribunal Administrativo

El pleno de este martes arrancaba, no obstante, con la aprobación del reglamento que regirá el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais (Tarclu). Desde el gobierno provincial defendieron la necesidad de este organismo de cara a "resolver recursos administrativos en materia de contratación" y argumentaron que su puesta en marcha es necesaria "polo alto volume económico de contratación". El PP votó en contra de este organismo, al considerar que creará "inseguridade xurídica nas empresas".

Durante el pleno también se aprobó una moción del grupo de gobierno para reclamar un plan de control sobre la velutina; otra moción nacionalista contra la declaración de interés público superior de los parques eólicos, y una propuesta también del BNG para garantizar la atención a las víctimas de la violencia machista.

El grupo de gobierno también rechazó una propuesta del PP para que la Diputación colabore con los pequeños concellos en la aplicación de la ley de bienestar animal.

Tomé llama al orden a Ameijide y este lo acusa de "actitude ditatorial"

La vehemencia con la que el portavoz del PP, Antonio Ameijide, suele defender sus posiciones le ocasiona no pocos momentos de tensión con sus rivales políticos y, especialmente, con el presidente de la Diputación, José Tomé, que no duda en usar su derecho al último turno de la palabra para replicarle siempre que tiene ocasión. Este martes, el rifirrafe entre ambos tuvo varios capítulos que acabaron con una llamada al orden por parte de Tomé, mientras que el popular le afeaba su "actitude ditatorial", por no permitirle defenderse.

El momento álgido del enfrentamiento llegó en el debate de la moción socialista en la que demandaban a la Xunta un plan único —similar al de la Diputación— que garantizase un reparto objetivo de los fondos destinados a los ayuntamientos. Mientras que PSOE y BNG criticaron el "escurantismo" y la "parcialidade" de la Xunta a la hora de conceder determinadas ayudas, Ameijide se refirió a la "hipocrisía" con la que, según él, actúa el gobierno provincial, ejerciendo un "municipalismo de amiguetes".

Tomé consideró la acusación como una falta de respeto, acusó al popular de mentir con las cifras que presentó durante el debate e incluso llegó a mostrar una foto de Ameijide, "nun acto en Portomarín no que unicamente se promocionaba a si mesmo". El portavoz de los populares intentó defenderse, pero el presidente de la Diputación no se lo permitió, argumentando que el debate ya estaba finalizado.

Ameijide se remitió al artículo 116 del reglamento para poder replicar, pero fue entonces cuando Tomé le hizo una llamada al orden. En su siguiente intervención, el popular volvió a reiterar su malestar, acusando a Tomé "de entender a Deputación como unha ditadura".