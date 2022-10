Máis de 200 persoas de Meira, Castroverde e Sarria peregrinaron a Fátima e Oporto

Máis de 200 persoas procedentes de Meira, Castroverde e Sarria peregrinaron esta pasada fin de semana ao santuario da Virxe de Fátima, en Portugal, onde participaron na Procesión das Antorchas na noite do sábado ao domingo.

Logo de gozar da contorna do templo e as súas inmediacións, fixeron unha parada na cidade de Oporto e alí desfrutaron do seu patrimonio e gastronomía. Na viaxe estiveron acompañados polos párrocos Miguel Asorey, Nicolás Susena e Carlos Presas.

Así mesmo, a unidade pastoral de Castroverde xa proxecta a súa seguinte saída, que será a Roma e Florencia do 9 ao 15 de abril de 2023. A viaxe, aberta a calquera persoa que queira participar, ten un custo de 1.420 euros con todo incluído. Os que estean interesados en anotarse ou recibir máis información poden chamar ao 667.67.73.63 ou no correo electrónico [email protected]