Lugo ve reforzadas sus conexiones en autobús con ciudades gallegas y Sarria

La renovación del transporte público en la provincia de Lugo se puso en marcha este miércoles con cinco nuevos contratos que mejoran las conexiones de Lugo capital con Santiago, Ferrol y A Coruña.

La nueva línea directa entre Lugo y Santiago, que emplea los tramos de la autovía A-54, acorta el viaje en 40 minutos con respecto al servicio convencional que va por los pueblos. "A viaxe dura unha hora e 25 minutos e haberá oito frecuencias diarias, dúas deles para funcionarios, de luns a vernes", señaló un empleado de la Ute Monbus-Alsa, nueva concesionaria de la línea en sustitución de Autos Freire. Junto al refuerzo del servicio, el precio del viaje directo de Lugo a Santiago pasa de 9,75 a 9 euros, según estas fuentes.

Las novedades horarias para ir de Lugo y Santiago generaron el despiste de algunos usuarios. Otros, como Natalia Costoya, lamentaron que "non haxa buses para Guntín e zonas limítrofes a primeira hora da tarde. Hai que agardar ata as 18.45, pois o que salía ás 17.00 camiño de Ourense non para no pobo".

Las frecuencias entre Lugo y A Coruña pasan a los 22 servicios diarios, frente a los diez anteriores. La línea directa con Ourense se optimizó con dos servicios más los días laborables, que pasan de ocho a diez.

En el interior de la provincia se aumentan las frecuencias diarias de Lugo a Sarria de 20 a 26. En el caso de Begonte y Gutiriz, quince líneas permiten la comunicación con el centro de salud guitiricense. Entre Riotorto y A Pontenova se introducen dos servicios un par de días a la semana en época no lectiva. En el contrato para Pantón y O Saviñao funcionará una conexión de Pantón a Monforte, que pasará por el hospital, con dos servicios de lunes a viernes todo el año. Además habrá un enlace rural con O Saviñao en época no lectiva con dos servicios al día, dos días a la semana.