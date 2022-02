El lento retroceso de la sexta ola de la pandemia se manifiesta también en los datos de los centros educativos de Galicia, con menos casos activos de coronavirus que hace una semana y también menos aulas cerradas. Tanto es así que en el caso concreto de la provincia de Lugo no hay ninguna clausurada, situación que, no obstante, no se da en las otras áreas sanitarias de la comunidad.

Los datos actualizados este miércoles por la Consellería de Educación revelan que hay 8.950 casos activos de coronavirus que afectan a centros educativos de la comunidad, 308 menos que hace una semana. Así las cosas, el virus mantiene cerradas 126 aulas, dos menos.

Hay que sumar a estos los 530 casos relacionados con escuelas infantiles, recuento en el que sí se ha registrado un repunte, porque son 61 más que hace una semana. Con todo, en esos centros también se han reducido las aulas cerradas: son ocho, nueve menos.

En el caso concreto del área de Lugo los números reflejan un descenso de los infectados tanto en las escuelas infantiles —con 34, que son 11 menos que hace una semana— como en los centros educativos. En estos se computan 824 casos, 85 menos.

En los datos facilitados este miércoles no especifica ya el número de casos vinculado a cada centro, con lo que unicamente se informa del total de casos positivos por área sanitaria.

En estas, solo dos experimentan un repunte de casos en los centros educativos: A Coruña —con 2.023 infectados, 124 más, y 37 aulas cerradas— y Santiago, donde hay 1.598 contagios (107 más) y 31 unidades clausuradas.

Mientras, Vigo sigue siendo la área con más infecciones, a pesar de que estas se reducen a 2.126 y las aulas cerradas bajan a 46.

ESCUELAS INFANTILES. En estas, el área de Lugo es la única en la que se reducen los casos activos. La de A Coruña es la que más acumula —142, que son 25 más que hace una semana—, seguida de Vigo (119).