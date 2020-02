La práctica totalidad de los alcaldes socialistas de la provincia de Lugo, así como la secretaria provincial del PSdeG, Patricia Otero, se han concentrado este lunes ante la delegación de la Xunta para denunciar el "abandono" del rural por parte del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

En la protesta, Otero ha criticado el "drástico recorte en el plan marco de caminos de la Xunta de Galicia para los años 2020 a 2021" y ha asegurado que en la provincia se recortó más de "un millón de euros" en este tipo de ayudas. Según sus estimaciones, "se pasa de 5,3 millones en la anualidad de 2016 a 3 millones en las anualidades de 2020-2021".

