Lugo se congela con mínimas por debajo de los -6 grados

El frío y las heladas continúan en la provincia Lugo. Las temperaturas volvieron a descender en la madrugada del lunes al martes por debajo de los cero grados en muchos puntos, y seguían siendo negativas pasadas las nueve de la mañana. Sarria volvió a marcar la mínima más gélida de la provincia, con -6,3, en una ola de frío en la que Calvos de Randín volvió a liderar el ránking en Galicia con -7,5º.

Según los datos de Meteogalicia, Monforte fue otro de los lugares más fríos de Lugo, con -5 ºC, ligeramente por debajo de los -4,4 de Guitiriz, los -4,2 de la capital lucense —aunque en los registros detallados de la estación meteorológica del campus se llegaron a marcar los -5,9— o los -4,1 de O Valadouro.

Meteogalicia había decretado una alerta amarilla en la provincia que quedó desactivada a las nueve de la mañana, ante la previsión de unas temperturas que llevaron al Concello de Lugo a poner en marcha un operativo especial que refuerza la limpieza viaria con sal en el municipio.

Bo día! O frío segue a ser o protagonista das madrugadas con fortes xeadas no interior. O mapa de anomalías reflicte valores por baixo do que corresponde para a época do ano. A tendencia é a que se normalicen nos vindeiros días.



Hoxe seguiremos con☀️e sen cambios nas máximas. pic.twitter.com/TgiYSRjWGo