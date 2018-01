Lugo, refugio de irlandeses

Los que no o cruzaron el Atlántico, probando suerte en la recién descubierta América, ni fueron llevados como esclavos a Oceanía, se echaron mar abajo, hacia otros puntos del continente europeo, entre ellos las costas gallegas. Los conflictos religiosos y políticos que vivió Irlanda en el siglo XVI —motivados por los intereses de la corona británica por hacerse con ese territorio y, de paso, eliminar el catolicismo de la isla vecina en plena Reforma protestante— provocaron el exilio forzoso de miles de irlandeses, víctimas de las persecuciones políticas y religiosas al igual que otros católicos de Inglaterra, Escocia y Gales.

Los puertos gallegos, especialmente los de la costa norte, fueron puntos de acogida para estos exiliados irlandeses pero también hicieron de base para emprender acciones solidarias con los irlandeses, en defensa de su territorio y en contra de los intereses ingleses puesto que España, en esos momentos, estaba también en continuas contiendas con Inglaterra.

VIVEIRO. En abril de 1570 llegaba a Viveiro el barco Trinidad, comandado por Thomas Stukeley, un antiguo pirata cuyo objetivo era arribar a la costa gallega para intentar liberar, con el apoyo español, a la reina escocesa María Estuardo —en la que confiaban los nobles irlandeses— y que había sido secuestrada por su prima, Isabel de Inglaterra.

Los Burk se asentaron en Ribadeo y los O'Kelly tuvieron casa blasonada en Outeiro de Rei, la Casa Forte

El barco llegó pero la misión no se llevó a cabo por falta de medios. Pese a ello, Inglaterra envió espías a los puertos gallegos con el fin de evitar posibles acciones contra su país. Así fue cómo Inglaterra consiguió desbaratar los planes de James Fitzmaurice que, salió del puerto de Ferrol hacia Dingle, Irlanda, siendo atacada su flota por el enemigo británico.

Entre los exiliados irlandeses que llegaban a Galicia estaban los aspirantes a clérigos. Es así cómo surge en 1603 el Colegio Irlandés de Santiago de Compostela, a iniciativa del jesuita Thomas White.

O'KELLY. Una de estas familias irlandesas que llegaron a Lugo fueron los O'Kelly, cuyos descendientes emparentaron con los Gayoso Montenegro y pasaron a habitar la Casa Forte, en Outeiro de Rei, sobre la que hizo un trabajo de investigación José Manuel Abel Expósito, publicado hace años en la revista Lucensia.

"Os que se asentaron en Outeiro de Rei proviñan de Ribadeo e alí emparentaron cos Burk, da mesma orixe irlandesa e moi relacionados co estamento militar. Isto apréciase no escudo de armas que se conservaba na Casa Forte, onde aparece o escudo flanqueado por trompetas, tambores, pífanos, bandeiras e alabardas, decoración propia dos escudos pertecentes a membros do estamento militar", indica José Manuel Abel.

Muchos de los irlandeses asentados en Francia y España se dedicaron al contrabando marítimo de licores, siendo conocidos con el sobrenombre de Gansos Salvajes. Posteriormente, estos contrabandistas pasaron a formar parte del estamento militar uniéndose a familias nobles.

José Manuel Abel estudió la genealogía de los O'Kelly en la Casa Forte de Outeiro de Rei y llegó a la conclusión de que esta estirpe irlandesa se vino para esta localidad lucense a mediados del siglo XVIII, tras casarse Águeda de Burk y O'Kelly con Rodrigo José Fernando Gayoso Montenegro. Águeda de Burk era nieta de Luis de Burk, originario de Ribadeo pero de ascendencia irlandesa. Además, Águeda de Burk era tercera nieta de Catalina O'Kelly.

"Catalina O'Kelly era descendente dos reis de Ulí Maine, os xefes dos antigos clans irlandeses que se titularon primeiro caudillos e despois reis. Esta orixe rexia levou a que a familia sentise unha especial fachenda con relación aos seus ancestros", explica José Manuel Abel en su estudio sobre este clan.

De este matrimonio, nacieron varios hijos siendo el mayor Miguel Gayoso y Burk O'Kelly. La estirpe continúa con, entre otros, José María Gayoso Teixeiro, Andrés Avelino Gayoso Pardo y José Gayoso Fernández, quien dividió la casa con Jesús Laverde Gayoso.

"Precisamente, nunha das habitacións pertencentes ao señor Laverde conservábase un cadro co escudo de armas da familia O'Kelly, composto por un só cuartel onde un castelo almenado era flanqueado por dous leóns, sumado dun ielmo á española sobre o que aparece a Besta do Mar, que afamados xenealoxistas e ata a propia familia, confundían cun galgo. Da punta do brasón, sobresalía un lema que dicía: 'Só a virtude vence'". É curioso que apareza este lema pois o dos O'Kelly é: "O meu deus é a miña fortaleza", manifiesta José Manuel Abel.



El socorro gallego en Kinsale

En 1601, salió una flota con 33 embarcaciones de A Coruña, al mando de juan del águila y con 4.432 hombres, con el objetivo de tomar la ciudad irlandesa de Cork. Un temporal hizo desembarcar las tropas en otra población irlandesa, Kinsale, donde quedaron 3.000 hombres mientras que el resto volvía a españa. Allí, los ingleses bloquearon las tropas españolas y los retenidos pidieron ayuda a España, saliendo otra flota con diez naves desde A Coruña. A partir de ahí, la contienda recibirá el nombre de Socorro a Kinsale.



Una pequeña victoria de los españoles sobre los ingleses llevó a los nobles irlandeses a jurar fidelidad a Felipe III y entregar las fortalezas Dunboy y Donneshed.



Desenlace

Sin embargo, la batalla final fue para los ingleses. Los irlandeses regresaron al ulster. en 1602, desembarcaron las tropas españolas en A Coruña. La Guerra de los Nueve Años, entre españoles e ingleses —a la que se unieron los irlandeses— ,terminó con el Tratado de Londres, firmado en 1604.