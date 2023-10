Lugo pierde 7 millones de la UE para el agua y solo Sarria y Palas logran fondos

El Partido Popular confirmó este sábado que el Concello de Lugo perdió los más de siete millones de euros de fondos europeos a los que optaba del Perte de digitalización del ciclo del agua. "A provincia de Lugo só acadou o 1% dos fondos consignados a nivel nacional neste plan para a elaboración de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo da auga e únicamente se concederon fondos a Sarria e Palas de Rei. En toda a provincia perdéronse 40 millóns de euros", apuntaron.

Según recordaron los populares, el gobierno local anunció en el mes de febrero que Lugo optaba a captar 7.244.000 euros de la UE, cifra que tenían previsto completar con 2.756.000 euros del presupuesto municipal, con el objetivo de implementar un plan de mejora que tendría como consecuencia una rebaja en el recibo del agua que pagan los ciudadanos. Sin embargo, el proyecto presentado por el Concello de Lugo, que incluía 14 actuaciones, se quedó fuera de la primera convocatoria de las ayudas "por no alcanzar la puntuación mínima requerida en la calidad técnica", apuntaron. "Enganaron aos lucenses, prometendo una rebaixa no recibo que non se vai producir. Anuncian ao grande os proxectos, pero gardan silencio absoluto cando as axudas non se conceden", dice el PP.

Tanto Elena Candia como Antonio Ameijide recordaron el sábado que el Concello de Lugo ya perdió ayudas millonarias, "sendo os casos máis recentes os 12 millones de euros que tiñan previstos para rehabilitar o cuartel de San Fernando e para facer a protectora de animais no vello matadoiro".

Ante esta situación, los populares piden al Concello de Lugo y a la Diputación Provincial "máis coordinación e traballo para non perder máis fondos europeos, tendo en conta que o vindeiro 30 de outubro ábrese a segunda fase desta solicitude de axudas, polo que non se pode perder esta nova oportunidade". Candia y Ameijide exigen que la Diputación cree un plan provincial de apoyo a los concellos para la gestión del ciclo del agua y que le reserven una partida presupuestaria de al menos tres millones de euros. "A Deputación de Ourense impulsou unha solicitude conxunta e acadou axudas para 79 concellos da provincia. A Deputación de Lugo tería que facer o mesmo, xa que está para algo máis que para poñer o traxe, visitar obras e sacarse fotos", concluye el PP.