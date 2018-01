A Plataforma SOS Sanidade Pública rexeitou de novo este mércores os recortes e privatizacións no marco de mobilizacións convocadas por toda a Comunidade galega para chamar a "cambiar o rumbo da sanidade" en Galicia.



Na provincia de Lugo, este mércores convocáronse concentracións nas localidades de Monforte, Burela e Lugo. En concreto, os dirixentes provinciais de Comisións Obreiras, CIG, e UXT, ademais de Satse, participaron na mobilización ante o Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula) da capital luguesa.

Na mobilización fronte ao Hula, na que participou máis dun cento de persoas, denunciouse a través dunha pancarta os "intentos de privatización" do Goberno galego.

Ademais, o secretario provincial de UXT, Ángel Tomé, advertiu de que seguirán coas reivindicacións, que é unha "loita que hai que continuar", á vez que afeou que a nova lei "incide en recortes das áreas sanitarias, derivando aos veciños da costa e Monforte a Lugo". "Isto obedece a unha visión mercantilista e privatizadora da sanidade pública", lamentou.



As organizacións sindicais fixeron fincapé en Lugo que "só se pode infartar de oito a tres da tarde", dado que a sala de Hemodinámica do Hula funciona en "horario de oficina" e non todo o día. Deste xeito, sinalou que ten claro que a Xunta utiliza a esta provincia "como un coello de indias, e estanse ensañando coa saúde dos cidadáns de Lugo en particular".



"VACINA" CONTRA OS RECORTES. Mentres, no Salnés, a portavoz do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, defendeu a mobilización como a "vacina" contra a política de recortes en materia sanitaria que promove a Xunta de Galicia. Participaba na concentración convocada por SOS Sanidade Pública ás portas do Hospital do Salnés, na que tamén estiveron presentes os alcaldes de Vilagarcía e Cambados e o senador socialista Modesto Pose, entre outros cargos políticos locais e autonómicos.



DIÁLOGO. Mentres, en declaracións a Europa Press con motivo das concentracións, o portavoz da Plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, manifestou que espera que "o Goberno recapacite" e dialogue" para "cambiar o rumbo da sanidade, porque é o máis importante para a cidadanía".

Estas concentracións inclúense no calendario de mobilizacións previas á "gran manifestación" que a plataforma convocou para o domingo 4 de febreiro en Santiago de Compostela en defensa da sanidade pública galega.



Así, para rexeitar a nova lei de saúde de Galicia e os recortes e privatizacións na sanidade galega, o 4 de febreiro convocaron unha manifestación que partirá ás 12,00 horas desde a Alameda compostelá.