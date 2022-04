Lugo, mil y un rincones que disfrutar en esta Semana Santa

Patrimonio, actividades culturales, gastronomía y, por supuesto, procesiones, forman parte de la oferta tradicional de la provincia en Semana Santa. Al programa de actividades se suman este año citas feriales, fiestas y hasta deporte.

El Domingo de Resurrección, Portomarín retoma la Festa do Augardente, que este año alcanza su quincuagésima edición. La jornada comenzará con el tradicional prendido de alquitaras para hacer la destilación. Pero, dado que actualmente están prohibidas por ley las destilaciones en los tradicionales alambiques, el aguardiente que se saboreará en esta jornada será servido por una empresa local.

La degustación de anguila, otros de los productos de referencia de la localidad, tendrá también su protagonismo en esta jornada.

El nombramiento de los caballeros y damas de la Serenísima Orde da Alquitara y una carrera popular son otros de los actos destacados del programa.

Pedrafita celebra el Viernes Santo la Feira do Queixo do Cebreiro, que exaltará este producto fresco, elaborado con leche pasteurizada, sin conservantes, y con denominación de origen protegida. Las queserías acogidas al consejo regular abrirán sus puestos a las 9.30 horas. Los asistentes podrán adquirir también otros productos artesanales como miel, pan o artículos de cuero. El presidente de la Diputación, José Tomé, pronunciará el pregón a las 13.00 horas.

Rábade se convertirá un año más en la capital estatal del futbolín entre el jueves y el sábado próximos. La edición de este año del Máster de Futbolín tiene este año un carácter especial, ya que el colectivo Bóla Meiga, organizador del evento, tiene previsto batir el récord de participación y acercarse a los 300 parejas de toda España. La presentación oficial y el sorteo de equipos se desarrollará el miércoles.

A la múltiple oferta de la Ribeira Sacra se suma la Feira Medieval de Monforte, que tendrá lugar el 16 y el 17 de abril.

Un viaje a la provincia no es completo si no se catan los vinos que se producen en la provincia y habrá ocasión de hacerlo en la Feira do Viño de Quiroga, que se celebra el fin de semana.

Y Semana Santa son, claro, procesiones. En la provincia hay dos referentes destacados por el interés de los desfiles y de las cofradías: Lugo y Viveiro. Se trata de visitas casi obligadas.

Ribeira Sacra: ríos para soñar

La Ribeira Sacra está plagada de paisajes asombrosos y monumentos para no perderse, pero un imprescindible para adentrase en ese territorio son los viajes en catamarán

Embarcadero del catamarán en Doade este verano. AEP

A Mariña interior: emociones

La comarca de A Mariña ofrece mucho más que costa. La aventura se hace hueco en la oferta de esa comarca, con la tirolina de A Pontenova o la visita a la cueva del Rei Cintolo, en Mondoñedo.

Nueva tirolina de A Pontenova. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Lugo: un viaje por la historia

La oferta en Lugo es variada, pero el pack imprescindible lo componen la muralla romana y la catedral, ambos bienes reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Catedral de Lugo. EP

Montaña: senderos únicos

El pico Mustallar es el más alto de Os Ancares en Lugo. Toda una tentación. Pero las montañas de O Courel y Os Ancares ofrecen muchas más rutas y un rico patrimonio, castillos incluidos.

El pico Cuíña, punto más alto de Os Ancares. TWITTER

Costa: paisaje excepcional

La playa de As Catedrais es de visita obligada para los no iniciados, pero la costa tiene infinidad de parajes, como Fuciño do Porco. Seguir la Ruta del Cantábrico permite descubrirlos.

Dos visitantes, en As Catedrais. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Camino: herencia singular

Varias rutas jacobeas atraviesan la provincia y todas guardan tesoros, pero el más conocido es el Camino Francés, que permite conocer joyas como O Cebreiro o el monasterio de Samos.