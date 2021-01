Lugo inicia o ano con varios días de nevaradas

O Aninovo chegou branco á provincia de Lugo e cubriu as vías da Montaña e da zona sur. E as previsións apuntan a que veñen máis días de nevaradas. A neve persistirá na fin de semana nas serras orientais da provincia con cotas que descenderán aos 600 metros e acumulacións de cinco centímetros en 24 horas, segundo o prognóstico de Meteogalicia.

As temperaturas manteranse na zona sur e A Montaña entre os menos tres e os cero graos centígrados, e no resto da provincia oscilarán entre os cero e os sete graos.

Prevense, polo tanto, grandes xeadas, sobre todo a partir do domingo, co descenso de precipitacións en forma de neve, e tamén dificultarán o tráfico na provincia.

Bo día! Na previsión de chuvia para as 24 h de hoxe sábado pasamos dos 20 litros/m2 que se poden acumular no litoral norte 🌦️ a os pluviómetros que van quedar a cero no sur⛅️.

Como seguimos con moito frío en #Galicia, os chuvascos serán de neve ❄️ en cotas arredor dos 500-600 m. pic.twitter.com/VIcPwOQTJJ