Lugo estará este mércores en alerta amarela por choivas

Un total de once provincias, entre elas Lugo, estarán este mércores en aviso por choivas e tormentas na Cordilleira Cantábrica, Pireneos e o Sistema Ibérico, segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

En concreto, Huesca, Lugo, Cantabria e Asturias estarán en risco amarelo por choivas e tormentas que poderán rexistrar até 15 litros por metro cadrado nunha hora mentres que en Barcelona, León, Palencia, Xirona e Lérida acumularanse 20 litros por metro cadrado.

Doutra banda, Castellón e Teruel estarán en risco amarelo por tormentas que poderán ir acompañadas de saraiba desde as 12:00 horas do mediodía até as 20:00 horas da tarde.

No resto do país, a AEMET prevé que os ceos alternarán entre pouco nubrados e nubrados, sen descartar precipitacións ou tormentas pola tarde, salvo no suroeste onde será menos probable. No arquipélago balear e canario, haberá ceos pouco nubrados polo xeral, excepto intervalos nubrados no norte de Canarias.

Respecto das temperaturas diúrnas, irán en descenso no extremo norte peninsular e oeste de Andalucía, e con poucos cambios no resto. As máximas rexistraranse en Lérida, Zaragoza e Córdoba con 32ºC.

Os ventos serán do nordeste no litoral norte de Galicia, Asturias e Canarias, e do oeste no Estreito. No resto da Península predominarán os ventos frouxos variables.