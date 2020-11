Cerca de una veintena de municipios de Lugo han registrado en los últimos 14 días más de 250 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. El mapa actualizado este jueves por la Consellería de Sanidade refleja que son, en concreto, 19 concellos los que están en esa situación, con una incidencia en la mayoría de los casos supera la media gallega, estimada el miércoles por el Ministerio de Sanidad en 272,9.

Está en esa lista la capital de la provincia, que, con 324,6 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, es la tercera ciudad de la comunidad con la tasa más elevada. Solo la superan Pontevedra (con 340,8 en 14 días) y, ya por muy poco, Vigo (326,7), a pesar de que la cifra lucense se ha reducido algo con respecto al miércoles. Y es que, si entonces la cifra total de positivos acumulados en 14 días eran 324, ahora son 319.

Las tasas de las ciudades se mantienen en esos niveles elevados a pesar de reflejar una leve mejoría con respecto a la jornada anterior, experimentada por casi todas las ciudades de la comunidad, con la única excepción de Ferrol.

Casos e incidencia en las ciudades gallegas Ciudad Casos Incidencia por 100.000 habitantes Pontevedra 283 340,8 Vigo 965 326,7 Lugo 319 324,6 Ferrol 175 264,9 A Coruña 443 180 Ourense 171 162,5 Santiago 126 129,5

Más allá del ámbito urbano, y aunque muchos municipios están mejorando lentamente sus datos, los datos del Sergas revelan que la incidencia en la provincia es especialmente elevada en cinco concellos que superan el umbral de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Son Antas de Ulla (donde se han detectado 13 positivos en ese período), Láncara (14), Monterroso (24) y, sobre todo, Guntín (44) y Vilalba (172).

Además de estos municipios, hay otros 14 en la provincia que tienen entre 250 y 500 positivos por 100.000 habitantes: Abadín (ha registrado entre uno y nueve casos), Castro de Rei (18), Cervo (15), Chantada (23), Foz (29), O Incio (entre uno y nueve), Xove (10), Lourenzá (entre uno y nueve), Lugo (319), Pol (entre uno y nueve), Rábade (entre uno y nueve), Sarria (36), Baralla (entre uno y nueve) y Burela (40).

Son otros tantos que no han registrado ningún caso en las dos últimas semanas. Esa lista, sin embargo, se ha reducido con respecto al miércoles, tras sumarse positivos en Portomarín y Baleira. Los que siguen sin sumar contagios recientes son Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Riotorto, Sober, Triacastela y O Vicedo.