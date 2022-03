Lugo vive o 8-M

▶ Concentracións da CIG e UGT polo 8-M en Lugo,





Concentración de UGT polo 8-M en Lugo

►O Concello de Lugo entrega os premios Entre Mulleres a oito referentes da cidade

Entrega de los premios Entre Mulleres

► A Deputación de Lugo manda forza ás mulleres ucraínas na lectura do manifesto polo Día Internacional da Muller,

Concentración e lectura do manifesto no Pazo de San Marcos

▶ A conselleira Ángeles Vázquez leu a declaración institucional da Xunta polo Día Internacional da Muller na explanada do edificio da Xunta en Lugo.

►Inauguración do novo mural de Diego As no CPI de Castroverde, dentro dos actos do 8-M. A protagonista do mural é Hipatia de Alexandría, filósofa e matemática neoplatónica, defensora do coñecemento e da pluralidade de creenzas, brutalmente asasinada polas sus ideas desafiantes do poder establecido.

► Lectura de manifesto polo 8-M diante do Concello de Sarria a cargo da concelleira de Muller, Geni Valcárcel.

► O comité de empresa de Alcoa en San Cibrao concentrouse diante da fábrica en solidariedade coas reivindicacións do 8-M.