"La lucha biológica se perfila como solución para controlar la rata topo"

La investigación sobre la lucha biológica y ecológica contra la plaga de la rata topo, dirigida por Pablo Sánchez Quinteiro y efectuada por miembros del grupo de Neuroanatomía del departamento de Anatomía de la facultad de Veterinaria de la USC de Lugo, despertó el interés de la Consellería de Medio Rural como fórmula para combatir este roedor, que arrasa praderías en zonas de montaña. Este proyecto estudia "la comunicación química entre mamíferos para el desarrollo de una estrategia de control", subraya Quinteiro.

¿Cómo surgió esta iniciativa?

Investigo desde hace mucho tiempo la comunicación química entre animales. Las señales que emiten son fundamentalmente de dos tipos: feromonas y cairomonas. Cuando comencé a dirigir la tesis de la estudiante de Veterinaria Irene Ortiz sobre estas reacciones en el zorro, vimos que las cairomonas que desprende la orina de este animal podrían servir para ahuyentar la rata topo. Más tarde se incorporó al equipo otra estudiante, Sara Ruiz, que elabora su tesis sobre la aplicación de los estudios para la lucha ecológica contra esta plaga.



¿Qué características tiene este animal?

Es un roedor parecido al topo, pero zoológicamente distinto. Vive bajo tierra y construye madrigueras muy amplias en hábitats de media y alta montaña, donde se alimen ta de las raíces de hierbas, alfalfa y otros cultivos. Se trata de una especie muy voraz y prolífica, que se reproduce todo el año, incluso en invierno. Hacen grandes galerías, que provocan que la tierra se hunda al paso de los tractores y causan una gran erosión, que se multiplica con las lluvias.

Medio Rural se interesó por el proyecto y su equipo está ahora pendiente de la firma de un convenio para aplicar en el terreno los ensayos de laboratorio



¿No dieron resultados otras fórmulas aplicadas hasta ahora?

Estamos ante un problema muy serio que se trató de atajar con sustancias químicas ya prohibidas por su elevado coste ambiental. No hay una solución eficaz contra esta plaga, lo que crea preocupación en Lugo y en otros puntos de España. Nuestra propuesta es de lucha biológica y ecológica en base a sustancias naturales, como las cairomonas que producen depredadores como el zorro y las feromonas de la propia rata topo.



¿Será un método eficaz?

Esta opción es mucho más beneficiosa y ambiciosa que las soluciones químicas. El uso de gases está permitido, pero es superdelicado y no se efectúa en ningún sitio. También se optó por roturar parcelas, pero no funcionó. Algún ganadero levantó praderías, pero las ratas topo vuelven otra vez y el coste es enorme. La Xunta hace una labor de chequeo en varias fincas, donde instaló trampas, pero tampoco frena la proliferación. Si nuestro proyecto logra los resultados esperados no solo servirá para solucionar el problema de la rata topo, sino que se podría usar el mismo sistema para otras especies como el jabalí y el lobo.



¿Cómo reaccionan las ratas topo al oler la cairomona del zorro?

Esta secreción que produce el zorro de forma natural, en su orina y sus heces, genera estrés en la rata topo. Ya se comprobó en otros roedores que al detectar la presencia de un depredador, inhiben su reproducción. De esta forma se puede contribuir a bajar su población o bien a alejarla de las zonas de praderío. Es un arma que, al menos, ayudará a conseguir cierto equilibrio. Cuando hablas con ganaderos de A Montaña percibes impotencia. Muchos prados están destrozados y el problema se agrava más en primavera.



¿En qué fase está la investigación?

El estudio del órgano vomeronasal de la rata topo y los posteriores ensayos de laboratorio nos animan ahora a abordar ensayos de campo, para los que necesitamos financiación. El accésit logrado en el premio Aresa le dio visibilidad al proyecto y Medio Rural expresó su interés en efectuar pruebas, aunque todavía no rubricamos el convenio. También se interesaron desde el Ministerio de Agricultura y otras comunidades autónomas. Queremos identificar en el terreno qué cairomonas del zorro son más eficaces y en qué concentraciones debemos usarlas. Los resultados de laboratorio son buenos e incluso arrojaron un hallazgo colateral, como la notable presencia de toxoplasma en las ratas topo, un parásito que afecta a los roedores y que podría ser transmisible a los humanos a través de los gatos, aunque el riesgo es mínimo en un entorno despoblado.



¿Hay precedentes de su estudio?

Es innovador. No existen antecedentes en mamíferos, aunque un grupo francés sigue una línea de trabajo similar a la nuestra. Allí tienen un grave problema en los Alpes. Nos enteramos por casualidad cuando estábamos metidos en el trabajo. La lucha biológica puede ser la solución contra la rata topo. Es una vía que técnicamente tiene futuro, aunque hace falta inversión y personal para los muestreos y la aplicación práctica.



¿En qué otras investigaciones tomó parte?

Con Cogal analizamos el uso de las feromonas para mejorar la reproducción de los conejos. Participé en estudios sobre técnicas genómicas y sobre la comunicación química en animales exóticos en colaboración con Marcelle.