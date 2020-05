Más de la mitad de la provincia de Lugo puede salir a pasear hoy sin franjas

Otros 63.000 lucenses tendrán más libertad de movimientos con la aplicación en Galicia del criterio de supresión de franjas horarias para dar paseos y practicar deporte individual en núcleos menores de 5.000 habitantes, como se hace en Asturias, sin que se contabilice la población total de los ayuntamientos para fijar el limite. La mayoría de los beneficiarios residen en parroquias rurales de los once municipios en los que incide la nueva interpretación de la norma. Donde no variará nada será en Burela, al contar con una sola parroquia. Tras la corrección de esta anomalía por parte del Gobierno central, a petición de la Xunta, son ya más de 170.000 lucenses —más de la mitad de la población de la provincia— y más de un millón de gallegos los que podrán efectuar actividades físicas permitidas entre las 6.00 y las 23.00 horas.

Los ayuntamientos donde se notará más la medida son Outeiro de Rei, Guitiriz, Chantada y Castro de Rei, donde ningún pueblo supera 5.000 residentes, pero sí lo hace el censo municipal. En la villa chantadesa, con 4.049 empadronados, este cambio es bien acogido.

El quesero Xusto Mazaira apuntaba que "non se debe aplicar a mesma norma ás cidades que ás vilas rurais". No faltan tampoco llamamientos a la prudencia, como en el caso del guitiricense José Ramón Sánchez. "As restricións de momento están ben, non debemos apurarnos, eu saio coa bicicleta dúas horas todos os días e sóbrame tempo".



Tras 50 días sin salir de casa y siendo muy cuidadosa al tener una enfermedad autoinmune, Amparo Pereira no tiene "ninguna prisa, porque creo que se le está perdiendo el respeto al virus". Sí entiende que en Guitiriz "podríamos salir con un poquito más de libertad", ya que el municipio es grande y la población está dispersa. Mónica Méndez, de Castro de Rei, comparte esta visión. Vive en San Xiao de Mos y tiene su negocio, que abrirá la próxima semana, en Castro. "Coido que no noso noso concello se debería ter máis flexibilidade, tanto nas aldeas coma en Castro ou en Castro de Rei", dice.

El cambio legal afectará a un pequeño porcentaje de la población en Lugo, Monforte, Sarria... en concreto solo a quienes viven en las zonas rurales fuera de las capitalidades. El caso contrario es Outeiro de Rei, con 5.119 habitantes diseminados en 180 núcleos de población y 27 parroquias, y con poco más de mil vecinos en el núcleo provincial.



POLÉMICA. El cambio lo ha confirmado este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a través de un tweet en el que informaba de que la comunidad gallega pasará de restringir las salidas teniendo en cuenta la población de los ayuntamientos a hacerlo por los núcleos de población.

Según los cálculos del Gobierno gallego, más de 1,1 millones de gallegos (un 47% de la población) se beneficiarían ahora de la libertad horaria para pasear, cuando con el criterio aplicado hasta ahora solo era un 17%,

Las palabras del titular del Gobierno gallego fueron las siguientes: "Desde mañana en núcleos separados de menos de 5.000 vecinos se podrá salir sin limitación horaria, como pidió la Xunta hace días y ayer reiteré a Pedro Sánchez. Agradezco la rectificación. Igual que si el Gobierno se equivoca es mi obligación decirlo, reconozco sus aciertos".

De esta manera, Galicia se regirá por los mismos criterios que el Principado de Asturias, que desde que se permiten las salidas de la población general estableció como parámetro los núcleos de población y no los ayuntamientos.

DISPERSIÓN. Uno de las razones que explican el uso de esta referencia y no la general para el conjunto de España viene dada por la dispersión geográfica de la población que caracteriza a la Comunidad.

Los defensores de establecer los límites horarios por los núcleos de población de más de 5.000 habitantes argumentaban que una persona puede vivir en un ayuntamiento de más de 5.000 personas, pero en una parroquia mucho más deshabitada.

Sin embargo, aún quedan algunos dudas al respecto de qué es un núcleo. La Delegación del Gobierno en Galicia ha informado a la Xunta de que será la encargada de decidir qué núcleo de población delimitará los movimientos en el proceso de desescalada.

El Ejecutivo permite interpretar el núcleo de población como entidad singular y de marcado origen histórico, como las parroquias y concejos.

Se permite, según la respuesta, interpretar el concepto de entidad colectiva de población como agrupación de entidades singulares, definidas a su vez como unidad o entidad intermedia entre la entidad singular de población y el municipio.

"Es el propio Gobierno gallego el que definirá qué núcleos de población se ajustan a este criterio, para que se lo comunique a los ayuntamientos interesados y se puedan ajustar la aplicación de la orden sobre horarios", indica el comunicado de la Delegación del Gobierno.

El BNG celebra la decisión

El BNG ha celebrado la decisión del Gobierno central. Los nacionalistas destacan la actuación "determinante" del diputado en el Congreso Néstor Rego, con su intervención este miércoles en la Cámara Baja durante el debate de la prórroga del estado de alarma –en la que se abstuvo–.



Así, el Bloque asegura que la intervención de Rego "fue determinante para poner fin a una interpretación pensada para otras partes del Estado" y que "no tomaba en consideración el hábitat disperso de Galicia" y suponía un criterio diferente al que se aplicaba en Asturias.