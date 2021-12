Los lucenses ya aprecian un aumento en el coste de los alimentos para Navidades

Los lucenses no están anticipando tanto las compras navideñas como se preveía por el tren de conflictos existentes y la incertidumbre de que se puedan endurecer las restricciones sanitarias.

En los que son precavidos influyen, entre otros factores, la elevada tasa de inflación, que roza el 6%; la escalada de los precios de la electricidad —el cuádruple que por estas fechas en 2020—; la crisis de los suministros; la no entrega de la leche por los ganaderos a la industria a partir del próximo día 15 y, sobre todo, el cierre patronal en el transporte de mercancías por carretera los días 20, 21 y 22. Todo eso aderezado con el mensaje alarmista que está calando entre algunos consumidores de que ciertos productos pueden escasear en las vísperas de las cenas de Nochebuena y de Fin de Año.

Esa actitud previsora busca también paliar el encarecimiento de la cesta navideña. La Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu) advierte, tras un estudio a nivel nacional, que la compra saldrá un 8% de media más cara que la de 2020.

ALIMENTACIÓN. El delegado de área de Lugo de Gadisa, Gonzalo Corredoira, considera que las compras se están adelantado como en años anteriores. Aprecia incrementos de precios en productos propios de estas celebraciones, como marisco, cava o turrón, que atribuye a los efectos del alza del IPC y a que "en estas fechas siempre suben".

Cree que el paro del transporte puede afectar, pero rehúsa "la psicosis" que se está produciendo en la sociedad y advierte de que "si somos reflexivos, no debería haber problemas".

En el alza del precio del pescado y del marisco incide además de la subida de la luz y del combustible, la escasez de producto, debido a que el mal tiempo impide a los pescadores faenar con normalidad desde mediados de noviembre.

"O peixe vai caro e por riba non hai moita cousa porque está facendo mal tempo", explica la pescadera Mónica Arnejo, de Viveiro, que detalla que los pescados más demandados son la merluza y el rape, que están a 9,50 y 17 euros el kilo, respectivamente, y para preparar al horno se adquieren sargo, lubina, o lenguado, a 17, 22 y 29 euros.

"Hai xente que xa vai gardando e conxelando, porque eses días sinalados aínda van subir máis os prezos. Dende hai un par de meses empezou a subir todo e cada vez vai a máis", comenta.

En Monforte, Óscar Fernández, propietario de Carnicería Moncho, espera una temporada mucho mejor que la del atípico 2020. "Xa teño uns 200 encargos para os días 23 e 24. E iso que aínda espero o cume para a vindeira semana", afirma.

En su establecimiento, la mayoría de peticiones son de cordero, cabrito, algún capón y todo tipo de carne para asar, productos que mantienen el coste del resto del año. "É un prezo estándar que non sobe no Nadal, como pasa, por exemplo, co marisco", concluye el carnicero monfortino.

COMERCIO. El Ceo de Perfumerías Arenal, Rafael Marzán, lanza un mensaje de optimismo. "Hay mucha incertidumbre por el repunte de contagios, pero espero que las ventas navideñas sean animadas", afirma.

Esa incertidumbre por la evolución de la pandemia es en la que también incide el gerente de Star Center, Marcos Domínguez, que prevé "unas Navidades contenidas", ya que, a su juicio, "nada apunta a que sean mejores, ni peores que las del año pasado".

Antía Naveiras, propietaria de la tienda de ropa infantil y juguetes Carapuchiña Vermella de Vilalba, coincide en que las compras están siendo contenidas. "A xente que está adiantando os agasallos de Nadal vén a contagotas, non estamos tendo unha época especialmente boa".

Esta comerciante vilalbesa indica que en su negocio están sufriendo las consecuencias del atasco mundial en la cadena de suministros que se está viviendo por la crisis sanitaria. "Nótase que houbo unha rotura de stock e falla de subministración, porque os pedidos de xoguetes que antes nos chegaban dunha semana para outra, agora non temos previsión de recibilos ata dentro de medio ano", dice.

Patricia Varela, dependienta de la tienda para niños Los Sueños de Uxía de Sarria, asegura que los precios de algunos artículos subieron "nun mes ata tres veces". En juguetes como peluches el incremento puede ser "de un euro ou 1,50" y en hamacas u otros productos de mayor tamaño "de 30 a 50 euros", debido al incremento del coste de los contenedores para transportar.