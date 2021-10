Lois Pérez presenta na Casa Museo Manuel María os seus 'Entresoños chairegos, cabana e trasmundo'

A Casa-Museo Manuel María acollerá, este sábado 23 de outubro ás 20 horas, o espectáculo do contador de historias, poeta, dramaturgo e cronista do rock and roll, Lois Pérez, 'Entresoños chairegos, cabana e trasmundo'.

No seu contar confluirá o humor con sucedidos na Terra Chá, episodios familiares, vagas influencias literarias, contos da xente -a urbana e a rural-, aventuras na emigración, un romance e un encontro -que non romance- co presidente da Deputación de Ourense e outros seres igualmente brutais da mitoloxía galega. Tamén o propio escritor, Manuel María, será protagonista dunha desas historias.