El reconocimiento a la actitud "dialogante" de Darío Campos caracterizó este lunes las intervenciones de los diputados que tomaron la palabra en el pleno de disolución de la actual corporación provincial, a la espera de la inminente configuración de la próxima.

De hecho, el presidente en funciones cerró la sesión plenaria agradeciendo "o ton dos discursos de despedida", y lamentando "que non tivese sido así noutros momentos", en referencia a un mandato "duro, pero de grande aprendizaxe", admitió.

Primera en tomar la palabra, para Elena Candia los últimos cuatro años "farán historia". La portavoz popular reconoció el aspecto positivo de una etapa de "conflitividade política", que fue el de exigir "altura de miras a todos". En ese sentido, destacó la "capacidade de consenso e diálogo que demostrou o presidente", y puso como ejemplo la aprobación del plan único. En este contexto, lamentó "que lle volveran facer un Martínez a Campos", en referencia a su salida de la Diputación.

Tras su intervención, Manuel Martínez se despidió de su acta como diputado después de 20 años indicando que "todo queda atrás", en alusión a un convulso mandato del que fue pieza clave, y del que lamentó el "arribismo" y la "máquina trituradora" en la que, según él, se convirtió la política.

El diputado no adscrito se manifestó "orgulloso do traballo na oposición e da maioría absoluta obtida en Becerreá" y concluyó su discurso deseando "sorte a todo o mundo no persoal, que non no político, ámbito no que nunca llela desexei".

El portavoz del BNG, Xosé Ferreiro, secundó las palabras de Candia en referencia a un mandato que "marcará a historia, polo malo e polo bo". En su aspecto más positivo valoró del mismo "o cambio de filosofía no reparto dos fondos públicos".

DESPEDIDAS. El carácter de despedida de la sesión plenaria vino dado, además, por la marcha de varios diputados. El nacionalista Antonio Veiga dijo adiós con palabras de agradecimiento tras 16 años en el ente provincial, y para asumir mayor responsabilidad en el Concello de Barreiros. Por su parte, el exalcalde de Guntín, Jesús Carreira, que se retira de la vida política, agradeció el trabajo de la corporación.