Tras una jornada de lunes complicada por el viento, la lluvia y el estado del mar, las precipitaciones siguieron siendo intensas durante la noche y las primeras horas de este martes en buena parte de la comunidad. El resultado es que, solo entre la medianoche del lunes y las ocho de la mañana del martes, el 112 Galicia contabilizó 122 incidencias.

Las previsiones meteorológicas apuntan que la situación debería mejorar a partir del mediodía, hora a la que se desactivó la alerta por lluvias de la Aemet que afectaba a las provincias de Pontevedra y Ourense.

A última imaxe do radar deixa ver que o temporal amaina, pero a fronte da pasada noite deixou chuvia moi intensa en toda #Galicia, como amosa o mapa do acumulado dende as 18:30 de onte.



Hoxe teremos vento e chuvia, pero a chuvia intermitente e o vento con menor intensidade. pic.twitter.com/Uxxwry6zPY