Las llamas han arrasado ya unas 3.000 hectáreas en la provincia de Lugo

Los incendios forestales provocados en Galicia tras las tormentas con rayos registradas en la noche del jueves al viernes, sumadas a la ola de calor, con temperaturas extremas, han calcinado ya más de 4.700 hectáreas en la comunidad gallega, según las cifras actualizadas por la Consellería do Medio Rural. La situación que vive Galicia se repite a lo largo y ancho de España.

Uno de los puntos que más preocupan en el conjunto del país es el que engloba los municipios lucenses de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, donde la Xunta mantiene activa la alerta por proximidad del fuego a núcleos habitados. En concreto, en Folgoso do Courel siguen activos tres incendios que se acercan ya a las 2.000 hectáreas calcinadas.

En A Pobra do Brollón la administración autonómica mantiene decretada como medida preventiva la situación 2 en el incendio registrado en la parroquia de Saa, aunque Medio Rural informó el viernes de que el peligro para el núcleo de Busto había remitido.

Efectivos, durante la extinción del incendio en A Pobra do Brollón. CARLOS CASTRO (Europa Press)

Este incendio permanece activo desde las 20,37 horas de este jueves y afecta a una superficie provisional de 550 hectáreas.

En el mismo municipio de la provincia de Lugo permanece activo desde las 21,14 horas del jueves otro incendio, en la misma parroquia de Saa, que según las últimas estimaciones ronda las 50 hectáreas provisionales.

En Folgoso do Courel sigue decretada la alerta por proximidad al núcleo habitado en el incendio registrado en la parroquia de Seceda y afecta a una superficie de 1.100 hectáreas —150 más que en parte anterior de Medio Rural—. El fuego está próximo al núcleo de Gamiz, en la parroquia de Santalla, ubicada en Samos.

Incendio en Gamiz. EP

La alerta sigue también decretada en un incendio de la parroquia de Vilamor, en Folgoso, donde las llamas están cerca del núcleo de Carballal. Este incendio empezó a las 20.42 horas de este jueves y se mantiene en 300 hectáreas quemadas, según las estimaciones provisionales.

Otro fuego, el tercero de Folgoso, permanece activo en Vilamor. Empezó a las 20.25 horas de este jueves y, según las últimas estimaciones provisionales, la superficie afectada es de 500 hectáreas. En total, estos tres incendios suman una superficie provisional arrasada de 1.900 hectáreas.

En Quiroga permanece activo desde las 20.29 horas de este jueves un incendio en la parroquia de Outeiro, que según las últimas estimaciones afecta a una superficie de 250 hectáreas provisionales.

Activo desde las 11,42 horas del viernes, también en Quiroga, hay otro fuego, en la parroquia de Nocedo, que ronda las 180 hectáreas provisionales. Y desde las 12.42 horas del viernes sigue activo el tercer fuego de Quiroga, que afecta a 90 hectáreas.

En la provincia de Ourense, sigue activo desde las 6.57 horas de este viernes un fuego en Vilariño de Conso, en la parroquia de Pradoalbar. Por el momento se mantiene en unas 160 hectáreas afectadas en el Parque Natural do Invernadeiro. .

Y en Carballeda de Valdeorras permanece activo desde las 22.09 de este jueves el incendio registrado en la parroquia de Riodolas, que afecta ya a 1.100 hectáreas — 150 más que en el anterior parte de Medio Rural—.

En cuanto a los incendios registrados en los primeros días de esta ola de calor, los medios también avanzan en su extinción. En concreto, en jornadas pasadas, se habían activado dos incendios en la parroquia de Quins, en Melón, que ya han quedado extinguidos, y Ribadavia, en Ourense, que quemaron en total unas 150 hectáreas.

La mayoría de los fuegos que afectan a Galicia, un total de 41, se originaron durante cuatro horas, entre las 20,00 horas del jueves y la media noche.