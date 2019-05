La lista con peores resultados tiene 17 integrantes y tan solo tres votos

Por increíble que pueda parecer, la lista presentada por Integridad + Resolución en el municipio de Monterroso tiene muchos menos votos que las personas que la conforman. Solamente tres apoyos ha recibido el proyecto encabezado por Manuel Ángel Blanco, a pesar de que la candidatura estaba formada por 17 personas, seis de ellas suplentes.

El cabeza de lista, Manuel Ángel Blanco, explicó este miércoles el motivo de que estas cuentas no saliesen. "Nos costó mucho encontrar candidatos de Monterroso", admitía, con lo cual muchas de las personas que componían la lista ni siquiera estaban empadronadas en el municipio. Él mismo, aunque es de Monterroso, vivió muchos años fuera y reconoce que no es conocido. Aunque indica que eso no debería ser un problema, "es un error votar a la persona, y no a la propuesta, pero nadie tuvo interés en escucharnos", indica.

La lista de I+R no fue, sin embargo, la menos votada porcentualmente por el electorado, con un 0,11 por ciento. Converxencia 21, lista encabezada en el municipio de Lugo por Xaime R. Requeixo, tuvo el apoyo del 0,07 por ciento del electorado lucense, con 35 votos. Este abogado, secretario general de la formación, no hizo campaña.

La lista de Compromiso por Galicia en Ribadeo obtuvo 30 votos más, 65, que corresponden al 1,15 por ciento del electorado. En este caso, su cabeza de lista es bien conocido en el municipio. Jesús Pérez fue concejal con el BNG en los años 90, y cambió varias veces de siglas. Este mes de enero concurrió a las primarias con el PSOE, que perdió contra Marta Rey. Fue entonces cuando hizo una lista para presentarse con CxG.

La candidatura de En Marea en Sarria, encabezada por Iván López, obtuvo, por su parte, el 1,3 por ciento del apoyo de los votantes del municipio, un total de 139.