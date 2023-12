O legado de Ana Vilariño

A Vicente e Xaime González gústalles falar da súa nai Ana, quizais porque ter no recordo é a mellor maneira de honrar, e non lles custa buscar adxectivos que permitan entrever a cualidade humana daquela muller que era "servicial, boa, traballadora, a mellor persoa, nai e xefa". Falan dela cun sorriso e desfrutan de manter vivo o seu legado. Ana Vilariño era a alma da Panadería do Cantón, o negocio que agora inicia unha nova era da man dos dous irmáns.

O seu falecemento o pasado 10 de outubro obrigou a establecer prioridades, a ordenar tempos e a aprender rápido. "Os primeiros 15 días toleabamos", di Vicente, fronte á xestión dunha empresa que ata entón recaera sobre as costas de Ana: "Facía todo o posible por non ter que tocarnos a nós", din. Pensaron en pechar a porta, pero a idea nin chegou a madurar porque o que había que facer era seguir. Para iso, a axuda e o apoio "que nunca poderemos chegar a pagar das nosas parellas", recoñecen.

Algo xa levaban aprendido. De ver traballar os seus pais desde ben novos -o pai cocendo e a nai vendendo, primeiro na panadaría de Eduardo e logo no actual local do Cantón de Abaixo, ambos en Outeiro de Rei-, sabían que "a calidade do servizo é fundamental", explica Xaime, como tamén sabían da importancia de rodearse dun bo equipo. Hai moito eran catro e agora son 18 os que traballan na empresa, un crecemento froito das ansias de "investir e seguir medrando que tiña a nosa nai".

A ela comezoulle a xermolar un soño, o de crear unha cafetaría e despacho no que non só poría a disposición do cliente o mellor pan do país, as mellores empanadas e a mellor bolaría, tamén estaría preto da xente: "Era o que máis lle gustaba, o trato coas persoas, estar sempre entretida, facendo cousas", contan Vicente e Xaime, por iso o teléfono sempre estaba á man, "por se tiña que resolver calquera problema". Aquel proxecto que ela non puido ver realizado continúa en mente, agora na dos seus fillos.

Da Panadería do Cantón -desde a primavera, ilustrada cun vistoso mural creado por Diego As- saen a diario uns 1.250 quilos de pan. "50 sacos", matiza Xaime, que elabora un grupo de xente "espectacular". Para mostra, "o día do enterro da nosa nai, o único día que pechamos, xa estaban aquí algúns empregados para mirar como seguir", lembran.

Agora arranca unha nova etapa. Coas súas oito furgonetas seguirán levando o produto a Guitiriz, a Bóveda, a Chantada, ás parroquias da volta e ao 80% dos locais hosteleiros de Lugo, ademais de despachalo no mesmo Cantón, e seguirá adiante unha rutina na que Xaime xa comezara a introducirse, pouco a pouco, debido á enfermidade de Ana. "Unha vez asentados, a nosa idea é continuar medrando, hai que ter novas ideas, rexenerarse", aínda que para iso haxa que compatibilizar.

Ambos xogan no Ribadeo FC, o que implica tres días de adestramentos máis un de partido, "pero un negocio necesita compromiso e moito tempo". Non será fácil. Levan pegados a un balón desde os catro anos porque o fútbol vai no sangue: "O noso pai foi adestrador e a nosa nai, moi afeccionada ao fútbol", por iso Ana os acompañaba sempre desde as gradas de media Galicia. "A súa vida eramos nós e a panadaría", din, "e ela, a muller da nosa vida".