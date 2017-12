El laboratorio ve "normales" los resultados de los test genéticos a reses de Acruga

Xenética Fontao, el laboratorio encargado de analizar las muestras que Acruga toma entre las reses de sus ganaderías asociadas, considera «normales» los resultados de los mismos y no considera desproporcionado que en un censo de casi 40.000 cabezas, "haya unas mil sobre las que existan dudas sobre su paternidad". El gerente de este laboratorio público —participado por la Xunta de Galicia—, Jesús Vázquez, explica que la mayor parte de los animales que no superan el test es por fallos en la toma de las muestras, pero que la actuación de Acruga en este caso es la correcta, "porque para garantizar la pureza de la raza, lo lógico es retirar del libro genealógico aquellas reses con resultado dudoso en su filiación".



"En la toma de muestras se producen fallos porque a veces los ganaderos o los propios técnicos se equivocan a la hora de proponer los progenitores de un animal, por lo que si los resultados del test genético no coinciden, se retira de forma preventiva del libro genealógico hasta que se aclare su progenie. Esta es la única forma de evitar que se cuelen animales cruzados y, por tanto, la forma más adecuada para garantizar la pureza de la raza rubia", asegura Vázquez.



En todo caso, Vázquez avala la fiabilidad de los test genéticos que realizan en Xenética Fontao, al ser capaces de determinar "al cien por cien, excepto en caso de partos gemelares, la compatibilidad filial".



La Xunta de Galicia, por su parte, se desvinculó de cualquier tipo de control sobre el libro genealógico de la rubia gallega, al ser competencia del Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.



Por su parte, el presidente de Acruga, César Dorado, cree que la polémica surgida se debe a un intento de «desprestixar» a la actual directiva de cara a las próximas elecciones, "pero en realidade están atacando a todos os gandeiros e o bo nome da rubia galega".