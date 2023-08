Paula Pin acolle no seu fogar a segunda parte do proxecto Restorative Practices

Prender a luz na casa ou levar o champú ás mans para lavar o cabelo son algúns dos xestos máis cotiáns que, sen embargo, non sabemos moitas veces como chegan a nós. Falaba Walter Benjamin, xa a comezos do século pasado, desa distorsión operada polo capitalismo, de facernos esquecer os procesos que dan lugar ás cousas, á cultura. A artista, activista, investigadora e biohaker transfeminista luguesa Paula Pin leva anos explorando eses baleiros, aprendendo a facer, facendo ela mesma, facendo con outras, entendendo a arte como un lugar onde intercambiar coñecementos.

Logo de estar moitos anos fóra e de impartir talleres en moitos países, espazos e institucións –dende o Reina Sofía á academia Willem de Kooning de Rotterdam– é hora de compartir os saberes na casa. E vai ser así, de xeito literal, porque os vindeiros 19 e 20 de agosto organiza no seu fogar na Calzada da Ponte, en Lugo, a segunda parte do proxecto europeo Restorative Practices, do que é coordinadora até 2024 a través da Casa do Río, de Palas de Rei, e onde xuntou outras entidades e organismos cos que foi traballando ao longo da vida.

Esta segunda parte do proxecto leva por título Alcuirmia. Laboratorio experiencial de aquelarre alquímico, e estará centrado na autonomía en relación ao coñecemento da natureza e das plantas. Así, as persoas participantes poderán aprender a recoñecer e recoller plantas da contorna, para logo adentrarse nas distintas técnicas de destilación, fermentación e extracción de produtos orgánicos.

Tamén se impartirán obradoiros sobre cultivo de fungos e técnicas de clonación de micelio, para facer cultivos na casa. Para todo isto, acompañarase de artistas e investigadores vencellados a Calafou, un proxecto cooperativo no que colaborou durante anos e onde viviu, pois se trata dunha comunidade que naceu co obxectivo de xerar alternativas produtivas, tecnolóxicas e de vivenda sostibles en Cataluña. Ademais, contará coas mulleres de Muuhlloa, pioneiras na provincia e en Galicia no cultivo de plantas aromáticas e medicinais. Elas mesmas impartirán un obradoiro para a elaboración de champú no que se poñerá en práctica o visto durante a fin de semana. Para apuntarse a esta iniciativa, cómpre escribir un mail a [email protected].

Na primeira parte do proxecto, Pin traballou coa autoxestión enerxética. De feito, nestes días estivo impartindo un taller en Zürich, onde tamén expón un vídeo sobre a creación de kits enerxéticos para dar ferramentas de autoabastecemento e alternativas ao extractivismo, como a minieólica que actualmente expón na sala Leira "e que fala moito da situación da Galicia actual", di.

Formación

A terceira parte deste programa europeo levará estes coñecementos a centros de secundaria. De feito, Pin vén de desenvolver un proxecto como parte da Rede Aldear que levou por varias escolas do rural da provincia, onde despregou laboratorios de investigación da natureza.

Abrir, desmontar, explorar, saber como se fai e compartilo, é o que move a esta artista, e o que fixo que o alumnado de distintos centros puidese desmontar unha cámara web para facer dela un microscopio co que aprender das plantas ou dos microorganismos da contorna. E sempre cunha perspectiva transfeminista, que axuda a romper as dualidades nas que se acostuma dividir o mundo, "ensinando que a natureza é biocomplexa", comenta.

Dende conectar sensores ás plantas para traducir a súa música, a traballar cun kit xinecolóxico, con speculum e cámara, que permite o autocoñecemento do noso corpo, todos os proxectos de Paula Pin teñen esa vontade de escribir o camiño borrado, borrado interesadamente, das relacións co medio e até co propio corpo.