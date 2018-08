El calor no da tregua: alerta naranja este viernes en el sur de Lugo y roja en Ourense

MeteoGalicia ha activado la alerta roja para este viernes en la zona del Miño de Ourense, que comprende 21 municipios, al pronosticar temperaturas superiores a los 42 grados. Unas cifras que ya se alcanzaron este jueves, como consecuencia de la ola de calor africano que sufre España, en puntos como Arbo (Pontevedra) o Arnoia, precisamente en esta comarca.

En nivel naranja, por temperaturas superiores a 39 grados, están el resto de la provincia de Ourense y el sur de Lugo, así como la zona pontevedresa del Miño, aunque en este caso por más de 37º. Mientras que el nivel amarillo, por termómetros que alcanzarán los 34 grados, permancerá activo en prácticamente el resto de Galicia, a excepción de A Mariña lucense y el litoral norte y centro de A Coruña.

Y es que las temperaturas, que llegaron a un máximo de 42,9 grados este jueves en Arbo, seguirán en ligero ascenso este viernes. No se prevén cambios significativos al menos hasta el lunes.

Hoxe tivemos calor intensa na maior parte de #Galicia tal e como podemos ver neste mapa. Este venres continuaremos con ceos despexados en xeral, con temperaturas que superarán outro día máis os 40 ºC na metade sur do territorio. pic.twitter.com/PJhB741Ep5 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) 2 de agosto de 2018

La Xunta de Galicia, a través de su Comité de Plan de Calor, en el marco del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, ha informado de una situación de prealerta de ola de calor en 51 municipios a los que incluye en el nivel de riesgo 1A.

Los ayuntamientos con nivel de riesgo 1A (prealerta) son Carnota, Cee, Corcubión, Moeche, Outes, Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Quiroga, Ribas de Sil, Cortegada, Lobios, Petín, Pontedeva, A Rúa, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras, Arbo, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cotobade, Covelo, Crecente, A Estrada, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, A Lama, Meaño, Moaña, Mondariz, Mondariz-Balneario, Moraña, As Neves, Nigrán, Pazos de Borbén, Pontevedra, Ponteareas, Ponte Caldelas, O Rosal, Salvaterra de Miño, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa y Cerdedo-Cotobade.

La Xunta matiza que para hablar de ola de calor es necesario que durante tres días continuados las máximas se mantengan en valores muy elevados y que durante la noche la temperatura no baje de los 20 grados.

MÁXIMAS DE 42,9 GRADOS. Según los datos recogidos por Meteogalicia, este jueves Arbo (Pontevedra) ha alcanzado la temperatura máxima del día, con 42,9 grados, registrados a las 17,10 horas, seguida de Remuíño, en Arnoia (Ourense), con 42,7 grados, a las 17,40. Ourense capital y el ayuntamiento ourensano de Leiro han llegado hasta los 42,2 grados en torno a las seis de la tarde, mientras que San Clodio de Ribas de Sil ha marcado 41,3 grados a las 17.30 horas.