La Justicia reconoce como personal indefinido fijo a tres bomberos del consorcio

La Justicia ha sentenciado que tres bomberos del Consorcio Provincial de Lugo deben ser considerados como personal laboral indefinido fijo. Este fallo abre la puerta a nuevas demandas y llega tras años de reivindicaciones por parte de los trabajadores que fueron subrogados en 2019, cuya petición para convertirse en fijos parecía ya resuelta.

El pasado 9 de junio, el pleno del Consorcio daba luz verde a la fijeza del personal de los seis parques comarcales de la provincia, pero ahora la Justicia revela que aquella aprobación no pasaba de ser "una declaración general de intenciones", tal y como refleja la sentencia.

"El acuerdo del pleno no es firme", "adolece de un alcance específico para cada uno de los trabajadores del Consorcio" y "no ampara cada una de las singularidades de cada vínculo laboral", expone la titular del juzgado de lo Social número 4 de Lugo, por lo que el compromiso de la gerencia se quedaría, en la práctica, en papel mojado. Todo ello pese a que esta misma semana Xunta y diputaciones -se reparten al 50% los consorcios de las cuatro provincias- manifestaban su intención de aplicar la sentencia del 28 de enero de 2022 para hacer fijos a todos los trabajadores.

Ciñéndose a lo que manifiesta la jueza, cada afectado deberá pleitear individualmente si quiere ver reconocida su condición tal y como estaba planteada antes de la subrogación del servicio, por lo que se espera una avalancha de demandas de los alrededor de 500 bomberos comarcales de toda Galicia. Solo en Lugo, hay más de 20 causas pendientes de juicio y una sentencia por dictar.

Estas tres resoluciones, pioneras en el gremio, podrían ser contestadas por la parte demandada a través de un recurso de suplicación ante el TSXG.

No obstante, este extremo "no se entendería si tenemos en cuenta las promesas y compromisos adquiridos por el Consorcio con los bomberos de la provincia de Lugo", afirma el abogado laboralista Adrián Núñez, del despacho Lucus Lex, en referencia al acuerdo que salía adelante hace casi dos meses gracias al voto de calidad del presidente de la Diputación, José Tomé, y pese a la negativa de la Xunta, que basaba su postura en que el pleno no contaba con "seguridade xurídica".

De esta manera, sigue sin cerrarse uno de los frentes en los que pelean los bomberos por unas condiciones laborales dignas, salvo para tres de ellos, a los que la Justicia los convierte ya en personal fijo e indefinido.

Un convenio único para Galicia y más efectivos

En la lucha que mantienen los bomberos de los parques comarcales de Galicia, que los mantiene en huelga, destacan dos peticiones: crear un convenio que unifique las condiciones en las cuatro provincias y dotar de más personal a los parques.

Las limitaciones en el número de efectivos impide que su parón, indefinido desde el 15 de junio, sea efectivo, ya que, aseguran desde el comité, trabajan a diario con servicios mínimos.