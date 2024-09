Juan José Badiola: "El mosquito de la EHE seguirá actuando, pero ahora tenemos vacunas"

Fue una eminencia en la crisis de las vacas locas y sus conocimientos siguen más vigentes que nunca. Juan José Badiola, veterinario, investigador y director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes en Zaragoza, habla de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, que solo en la provincia de Lugo suma nueve focos.

¿Es justificable el temor de los ganaderos por la EHE?

Sí. Es normal que estén preocupados por las pérdidas que tienen: animales que no pueden comer por las lesiones bucales, que no se pueden desplazar por los problemas podales y, aunque aún estamos estudiándolo, por las repercusiones de tipo reproductivo, sobre todo en machos.

¿Cómo se comporta la EHE?

Es una enfermedad vírica que se transmite de forma similar a la lengua azul. Afecta sobre todo a cérvidos, en los que produce una mortandad considerable, al ganado vacuno y a las ovejas. A las cabras en cambio no, y en las ovejas parece que sin sintomatología clínica. La especie diana es la vaca. En algunos casos afecta a las extremidades y al casco, así que los animales no se pueden mover y en régimen extensivo, imagínate, no pueden conseguir comida. El problema es grave.

Pero no es mortífera.

No. Los datos del año pasado estaban entre un 2% y un 2,5% de muertes, que no es mucho. En Galicia hay compañeros veterinarios que comentan que se está llegando al 6%, pero hay que comprobarlo aún.

Sin embargo, deja secuelas que en muchas ocasiones desembocan en el sacrificio.

Claro, son animales que se quedan muy delgados y al final no sirven para nada o para muy poco.

"En animales grandes, la EHE tiende a afectar más al aparato digestivo y en terneros de engorde, al respiratorio"

¿Cuál es la manifestación más habitual de esta enfermedad?

La clínica más aparente es aquella en la que no solo está afectada la zona podal, sino también la boca. Es por lo que los veterinarios, y muchos ganaderos, la reconocen. Se producen lesiones en la boca, sobre todo en labios y encías, úlceras, erosiones y, en definitiva, una estomatitis: una inflamación de toda la boca que puede pasar a la zona de la faringe. ¿Qué pasa? Que no comen porque les duele mucho. Imagínate si tuvieras diez úlceras en la boca.

Presenciaría casos así.

He visto muchos casos descomunales, con hasta 15 úlceras. Una cosa reseñable es que se llama enfermedad hemorrágica, pero curiosamente en las necropsias, externamente, apenas se ven hemorragias, pero en una que hice en Ourense había un cuadro bestial. En animales grandes tiende a afectar al aparato digestivo, desde la boca hasta el abomaso, que es el estómago glandular, y el intestino. Aquello era una masa de sangre, una cosa terrible. En cambio en terneros de engorde vemos más afectación del aparato respiratorio.

¿Alguna explicación?

Yo no lo tengo muy claro. Hay que estudiarlo.

¿Qué puede hacer un ganadero para prevenir la EHE o mitigarla?

Esta enfermedad tiene una ventaja: solamente se transmite por el mosquito, no de animal a animal. Es necesario que un mosquito Culicoides pique a un animal infectado, incorpore virus de la enfermedad y pique a otro animal sano, al que le transmite ese virus. Otra ventaja es que no es transmisible a la especie humana. Así que, ¿qué se puede hacer? Poner las mayores dificultades posibles al mosquito. ¿Y en el campo? Se puede rociar con parasiticidas, repelentes y eliminar lugares donde el mosquito suele reproducirse, que son las zonas húmedas con materia orgánica. Vamos, los charcos.

¿Tiene más incidencia en extensivo o en intensivo?

En intensivo se ven menos casos.

Es curioso, pero la EHE tardó en llegar a España.

Sí. Me llama la atención que estando en África no hubiera llegado antes. Lo hizo en 2022 por Cádiz y, casi simultáneamente, aparecieron casos en Cerdeña y en Sicilia. Parece que ha venido de Túnez. De hecho, el serotipo que apareció en España es el ocho, que es el que hay en Italia y el que está sobre todo en Túnez. La entrada pudo ser por barcos o aviones que transporten el insecto o incluso el viento. Con una dirección determinada y una corriente horizontal, el mosquito que se eleva a medio kilómetro de altura o más puede trasladarse a 500 o 700 kilómetros.

En 2022 comenzó y en 2023 fue cuando se complicó.

Fue duro porque empezó a expandirse por territorio español hasta que llegó prácticamente a la frontera francesa. Ahora se dirige hacia el norte.

"Los veterinarios lo están controlando bien, están ganando experiencia, y en Galicia el sistema analítico ha funcionado bien"

¿Qué cabe esperar ahora?

El mosquito seguirá operando a lo largo del mes de septiembre, octubre e incluso noviembre. Mi consejo es vacunar, vacunar siempre, sobre todo en ganaderías que aún no han sido afectadas. Debería ser obligatorio, al menos este año. Además, no quiero entrar cifras, pero dos pinchazos, con 15 días entre uno y otro, cuestan unos diez euros. Si se vacuna de una manera importante y la gente le pierde el miedo, porque reacciones adversas siempre se pueden producir, el virus bajará su incidencia.

¿Se está haciendo una buena gestión y prevención en Galicia?

Los veterinarios lo están controlando bien, están haciendo lo que pueden y están ganando experiencia. Es una enfermedad nueva y están yendo bien, con tratamientos incluso un poco rústicos.

¿Cuáles?

La miel, que tiene antiséptico y se está aplicando en lesiones de la boca.

Entonces le da el visto bueno al trabajo que se está desarrollando.

En Galicia el sistema analítico ha funcionado bien. En cuanto hay un caso sospechoso, se toma sangre, se envía a analizar y en poco tiempo están los datos. Y otra cosa muy importante: en agosto ya empezó la Xunta a distribuir las primeras dosis de vacunas, que precisamente desarrolló un laboratorio gallego, Zendal. Hay que felicitarlo porque ha puesto el verdadero sistema para evitar la enfermedad.

¿Ha pasado ya el pico?

Todo dependerá de la actividad del mosquito. Estamos en su momento álgido y va a seguir actuando, pero la disponibilidad de vacunas no la hubo el año pasado.

Así que se puede ser optimista.

Totalmente. De hecho se ve que en comunidades que en 2023 fueron atacadas duramente, en este año no lo son, y en donde no apareció de forma dura antes, ahora sí lo hace. Es el caso de Galicia.

¿Puede evolucionar el virus y ocasionar consecuencias más graves?

No, salvo que viniera una variante nueva y, de momento, no ha ocurrido.

Aparte de la lengua azul y la EHE, ¿hay alguna otra enfermedad sobre la que se debería poner el foco?

De las nuevas está preocupando un poco la enfermedad nodular en la zona de los Balcanes y la enfermedad del Nilo Occidental, que también la transmiten mosquitos y afecta a aves, caballos y personas. Está habiendo muertes en el valle del Guadalquivir. Y en vacuno, las clásicas como la tuberculosis, que deberíamos erradicar cuanto antes y avanzar en ella, como se hizo con la brucelosis.

"Lo de las vacas locas fue una experiencia dura, pero con aspectos positivos: así conocí Galicia"

¿Podría repetirse con la EHE una crisis como la de las vacas locas?

No, porque no afecta al humano. Si afectara, estaríamos hablando de otra manera.

¿Cómo recuerda aquello?

Fue una experiencia. Dura, pero con aspectos positivos: gracias a eso conocí Galicia. Lo que pasaba con aquella enfermedad es que no había gente que supiera de ella. Yo era de los pocos que la conocía porque había estudiado una muy parecida, el scrapie ovino, que fue donde surgió la de las vacas en Inglaterra, por eso pude ayudar a las autoridades y a los periodistas a entenderla bien.

Labor difícil.

Es que aquello provocó la crisis alimentaria más importante que tuvo Europa el siglo pasado y parte del actual. Tuvo muchas consecuencias económicas, políticas y sociales, como la pandemia. Sin embargo, tuvo otra positiva: provocó que la higiene alimentaria se reforzara en España y hoy sea el territorio que tiene el mayor nivel de seguridad alimentaria.

¿Recuerda el primer caso?

Claro, en vuestra tierra, en A Coruña. Tenían hasta nombre propio aquellas pobres vacas. En Galicia prácticamente ocurrió la tercera parte de los casos españoles. ¿Y por qué? Pues porque tenéis mucho vacuno.

"A los ganaderos se les culpó indirectamente, pero eran víctimas inocentes, solo habían adquirido piensos contaminados y ellos no lo sabían"

¿Con qué se queda de lo aprendido entonces?

Primero, con la satisfacción de haber reforzado el sistema de control alimentario, que tenía lagunas. Luego, fue una experiencia sociológica porque nos permitió saber lo que pensaban los consumidores de este tipo de cosas; al final, era una enfermedad que si la contraías te morías, y le podía pasar a cualquiera. Y por último, aprendí de la resistencia de los ganaderos, víctimas inocentes de aquellas harinas de carne y hueso para piensos. Ellos no eran responsables, yo siempre los defendí. No habían provocado el problema, solo habían adquirido piensos que estaban contaminados, pero ellos no lo sabían.

¿Se les culpó?

Indirectamente sí. Aquí, permíteme que haga también un alegato en favor de mis compañeros veterinarios, que estuvieron totalmente entregados, hablando en mataderos, explotaciones, fábricas... Tuvieron un comportamiento ejemplar. Y también los periodistas, cuyo servicio social fue importantísimo.

¿Se siente orgulloso de su papel?

Sí, la verdad es que sí. Con algo que yo sabía pude ayudar a la gente.

¿Cuándo sintió interés por la veterinaria?

Mi padre y dos tíos eran veterinarios. Y mi abuelo por parte de madre, ganadero. Era de Tolibia, de Val de Lugueros, que es tierra de vacas como la vuestra. Allí iba con frecuencia, estaba predestinado a ser veterinario.

¿Está donde siempre había querido estar?

Si volviera a estudiar, volvería a hacer Veterinaria.