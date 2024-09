José Patao, sacerdote: "Levar auga era levar cultura"

A José Patao poucas cousas haberá que lle gusten máis que falar. As palabras saen amodo porque présa non ten. Tempo libre tampouco, pero porque non quere. Arranca a conversa mencionando os seus proxectos e, así, coma quen non quere a cousa, abre a porta. Quen non lle preguntaría que proxectos son eses?

Hai uns meses que vive canda aqueles compañeiros da mocidade que os anos volveu xuntar, agora que os ríos da vida debuxan engurras na pel. Reside no seminario de Lugo pero a súa casa seguirá sendo Guimarei, en Baralla, onde estivo case 60 anos.

Camiña polos longos corredores nos que sempre entra luz por ventás que case tocan o chan e case tocan o teito. Faino cun bastón nunha man. Na outra, un fato de historias.

José —que é tamén don José, Patao, o maior de seis irmáns e o cura de Guimarei, Vilachambre e Arroxo, en Baralla, e de Páramo e Agustín, en Castroverde— ordenouse en 1961 e ao pouco era xa o capelán dos presos de Vilarbacú, en Quiroga. "Eu falaba moito con eles e eles comigo. Tiñan problemas moi serios. Redimían as súas condenas replantando o monte", relata.

Foron cinco anos e daquilo di que aprendeu que "non nos pode faltar a humanidade".

Lembra entón as mulleres dos presos que ían co posto ata Vilarbacú. Atrás deixaban unha casa arruinada; algunhas podían pagar un breve aloxamento na propia aldea, pero outras viñan "sen nada e sentaban nunha porta a esperar. Ás veces dábanlles comida que lles sobraba aos presos".

Non se lle esquecen tampouco os fillos, coa súplica nos ollos e a fame tapándoo todo: "Plantábanse diante dos pequenos da aldea que no recreo ían comendo o seu pan co queixo, co chocolate, co chourizo... Pois paraban de comer para darlles a aqueles rapaces. Eran neniños moi humanos".

José Patao estudou no seminario de Lugo e alí reside desde hai meses tras deixar Guimarei ao sufrir unha rotura de cadeira

José Patao aproveita esa lembranza para reflexionar sobre a solidariedade e o valor dos pequenos xestos: unha parada a tempo, un "como estás?", a conversa con quen queda só porque non lle queda outra, o tender a man. "Que haberá máis cristián ca iso?", pregúntase. Sabe a resposta.

Esa mensaxe sementouna a través de predicacións. "Á xente había que animala. Había que dar o Evanxelio do Señor, si, pero tamén falar de cousas humanas".

Pedía así quitar as mulleres das aldeas do frío do río ao que ían lavar e así, a través da palabra, permitiu que a traída chegase, por exemplo, a Vilarbacú pese á oposición duns poucos. "Empezamos a poñela e non quedou un só sen ela! Todos a querían", di entusiasmado, "e iso que había quen dicía que lle chegaba coas garrafas da fonte". "Eche moito dicir, pero estamos falando dos anos 60, era das primeiriñas traídas da provincia", subliña, porque non quere que pase por alto aquela fazaña.

E engade: "Eu dicíalles que levar auga era levar cultura. Ían estar máis contentos e iso cambia a maneira de pensar".

Estradas feitas de cero e un pararraios

Aquel pequeno de Rodeiro que axudaba na misa e levaba flores á igrexa de Santa Mariña de Pescoso ten 88 anos. "Non che é broma", di rindo.

Aprobaba todo á primeira e iso enorgulléceo, igual que, grazas a aqueles sermóns, se fixeron estradas de cero e se puxo un pararraios nunha das parroquias porque as vacas estaban todas suxeitas a un único ferro, e o perigo de morreren por unha chispa era maior.

Gústalle ler sobre historia e sobre teoloxía, pasear mentres a vertixe o permite, porque "tanto che pode dar agora como pasar días e nada; fai ben, que tamén ten que descansar", e a compaña. Nin imaxinaba cando se tivo que retirar de xeito obrigado para recuperarse da súa rotura da cadeira, a homenaxe que lle preparaban os fregueses para o domingo 22 en San Miguel de Páramo, que rematará por todo o alto cunha comida no Pereira de Castroverde.

Son as dúas da tarde, hora de ir rematando. "Aínda hei quedar sen comer", bromea, pero apura o paso.

A última pregunta: cales eran eses proxectos? "Que os pobos saísen da pobreza para vivir unha vida máis digna. Iso de vir con feixes ao lombo... Onde vai iso!".