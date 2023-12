Jorge Carril, en poesía, y Adrián Pérez, en relato, gañan o Terras de Chamoso

O autor coruñés Jorge Carril Espido, coa súa obra Lembranzas, e o madrileño Adrián Pérez Bote, con A defensa d'o Val foron os gañadores do XVII Terras do Chamoso, nas categorías de poesía e relato, respectivamente.

Durante a gala de entrega de premios deste galardón, que se celebrou este sábado no Corgo, tamén se distinguiu aos dous segundos clasificados nesta mesma categoría de adultos, resultando premiados en poesía a pontevedresa Susana Antón Mandayo, con Explicación da explicación; mentres que en relato este segundo posto foi para o coruñés Julio Romero Suárez, autor da obra O miradoiro de Suevos.

O xurado desta edición do premio, organizado polo colectivo Arumes do Corgo, estivo formado nesta ocasión por Xurxo Xosé Rodríguez Lozano, Xosé Manuel Castro Castedo, Montserrat González Álvarez, Xesús Bermúdez Tellado (Suso de Merelas) e Manuel Vázquez. Pola súa banda, Mario Outeiro, do colectivo organizador, actuou como secretario do xurado, pero sen dereito a voto.

A gala de entrega de premios, que se celebrou no Punto de Atención á Lectura do Corgo, estivo amenizada coas actuacións musicais de Legua Dereita e Os Zanfoneiros da Tradescola.

Outros premiados: categorías infantil e xuvenil

En poesía infantil a gañadora foi Paula Reija, con ‘Morriña de Galicia’ e segunda, Daniela Freire, tamén de Castroverde, con ‘Miña terriña galega’. En xuvenil o primeiro premio quedou deserto e o segundo foi para Uxía Seoane (Pontevedra) con A miña terra.

Relato Mia Shine, do Corgo, gañou en infantil con A pereira da tía Miseria; segunda, e tamén premio Legua Dereita, foi Carla Carracedo, con Vivencias dos labregos nos anos 40-50 e para Daniela Alvariño foi o único accésit. En xuvenil, o primeiro premio quedou deserto e segunda foi Ana Lestado, con As cousas cambian.