Jesús Quintá: "Os castiñeiros son tan rendibles como os eucaliptos anualmente"

A PERVIVENCIA dos soutos é fundamental para garantir o futuro do medio rural, según defende o empresario monterrosino Jesús Quintá, quen sitúa o sector como o mellor exemplo da produción sustentable e diversificada e unha barreira natural contra os lumes.

É o xerente de Alibós, unha empresa con más de medio século de experiencia na comercialización de castañas e na xestión de soutos. Que peso ten o sector en Galicia?

Galicia é a principal produtora de castañas do país. O peso deste sector na nosa comunidade é moi importante e soe mover anualmente un volume económico de máis de 100 millóns de euros, una cantidade moi considerable.

En plena polémica co eucalipto hai voces que defenden que estas plantacións son máis rendibles que as especies autóctonas. Están no certo?

Todas as cifras son moi relativas. A rendibilidade de todas as árbores depende do seu coidado e de moitos outros factores. Non obstante, os mitos da gran rendibilidade do eucalipto débense a que a súa madeira se vende cada 15 anos, polo que os produtores reciben os cartos todos xuntos. Sen embargo, un castiñeiro con sete ou oito anos xa empeza a dar froito anualmente e hoxe en día hai especies que con un par de anos xa teñen castañas. Deste xeito, se comparamos a producción dun castiñeiro e dun eucalipto ao ano sería moi similar. Os eucaliptos son árbores meramente madeireiras, pero os castiñeiros son os frutícolas máis rendibles que existen, e aparte tamén se pode vender a propia madeira.



Poderiamos dicir entón que un castiñeiro dá os mesmos beneficios ca un eucalipto?

Si, certos tipos de castiñeiros producen o mesmo que un eucalipto anualmente. Cómpre salientar ademais que o sector da castaña alimenta miles de familias en cada tempada, mentres os eucaliptais dan de comer a unha ducia ao ano. Os soutos son un dos mellores exemplos de produción sustentable e diversificada, permitindo ás familias do medio rural unha opción de ingresos todos os anos.

"O sector da castaña alimenta miles de familias galegas cada ano, mentres que o eucalipto dá de comer a poucas ducias"

Que outros beneficios teñen os castiñeiros fronte a outras especies arbóreas?

Os castiñeiros teñen grandes vantaxes en todos os ámbitos, non son unha especie cuxos beneficios se poidan medir só a nivel económico. Por un lado, contan con infinidade de variedades a diferenza doutras nas que só coñecemos dúas ou tres. Así, os distintos tipos de castiñeiros dan froitos que se pagan a prezos diversos. Temos por exemplo a variedade clásica, que se soe pagar a un euro o quilogramo, ou outras especies como pode ser a castaña de parede, xudía ou amarelante, que chegan a máis de dous euros. O factor social tamén é fundamental. Miles de familias viven do rendemento dos seus soutos. E por último, cabe salientar a importancia ambiental e ecolóxica de plantar estas especies autóctonas.

Algúns expertos sosteñen que os castiñeiros son consideradas árbores bombeiras.

Non podo estar máis de acordo con esta afirmación. Un souto ben coidado de por sí non arde e é moi complicado que o lume o traspase. Iso está máis que demostrado, chega con comprobar que terreos arderon e que especies pararon as lapas cando houbo a vaga de incendios no mes de outubro.



Cre que se lle está dando o lugar que se merece a este sector?

Todo o que se faga é pouco. Cómpre recordar que os castiñeiros son especies nosas. Os eucaliptos son foráneas e danse en numerosos países, pero nós temos a sorte de ter uns terreos e unha climatoloxía propicios para as nosas árbores. Por iso cómpre concienciarse de que se nós non plantamos as nosas especies podería chegar a perderse o castiñeiro e o seu froito, o que sería unha catástrofe para Galicia.



Está incorporándose nova xente a este sector nos últimos tempos?

Por sorte a xente si que se está animando. Houbo unha remontada forte pola subida do prezo da castaña e así debe de seguir. Cabe recordar que o futuro do medio rural pasa pola pervivencia dos soutos.

Actualmente teñen que enfrontar a ameaza da avespiña. Como está avanzando esta praga e que perspectivas teñen?

Por desgraza podemos dicir que xa chegou ao 100% do territorio galego. O único método que temos para loitar contra a avespiña é a solta do parásito torymus sinensis, que xa se comezou a facer por parte da Xunta. Non obstante, todos os medios son poucos para frear esta voraz praga e as consecuencias reais veranse o ano que vén. Cómpre recordar que en Italia se perdeu o 80% da produción. Ante esta situación volve ser fundamental impulsar a plantación de novos castiñeiros, nos que a avespiña non ten subsistencia.