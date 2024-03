O ISSGA insta á planificación dos traballos de aproveitamento forestal en zonas perigosas

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) é un órgano técnico da Xunta especializado en materia de prevención de riscos laborais que vén marcando o sector primario, e en particular a actividade forestal, como un sector de actuación prioritaria e preferente pola súa importancia económica e no tecido empresarial galego. É así tanto no eido do estudo e investigación de accidentes como no asesoramento técnico a empresas, a promoción da prevención de riscos laborais, a elaboración de documentación técnica e a realización de diversas actividades formativas e informativas no sector.

Unha peza clave nesta actividade é a realización dos traballos de aproveitamento forestal, o que fai necesario fomentar a concienciación no sector sobre a perigosidade das tarefas asociadas a estes postos de traballo facendo un esforzo por chegar a todo o persoal traballador.

Obxectivo

Unha infografía do documento

O ISSGA vén de publicar un documento co obxectivo de identificar as zonas perigosas á hora de planificar os traballos de aproveitamento forestal. Neste eido, é fundamental a formación e información do persoal traballador sobre os riscos máis habituais asociados a estas actividades e establecendo as medidas de protección e prevención asociadas á súa execución.

Destinatarios

A información publicada no documento elaborado polo ISSGA vai dirixida tanto ás empresas como ao persoal traballador do sector forestal contando coa participación activa dos servizos de prevención propios, mancomunados e alleos nesta loita contra a sinistralidade laboral.

Para a súa difusión contactouse cos servizos de prevención así como coas organizacións que forman parte do grupo de traballo técnico do sector forestal do ISSGA e coas entidades representativas do sector para que llelos fagan chegar ao empresariado e persoas traballadoras.

Documento técnico

Trátase dun documento moi gráfico e nun formato visual no que se recollen recomendacións á hora de recoñecer as zonas perigosas nas principais tarefas de aproveitamento forestal, como son a corta polo pé manual de árbores e a corta polo pé mecanizada de árbores (procesadora e taladora). Nestas recomendacións tamén se inclúen o derramado e tronzado (con procesadora), a saca de madeira, a carga de madeira sobre plataforma, o derramado, tronzado e empilado. Tamén situacións especiais, predios pequenos ou de configuración especial e operacións nas que se require o uso de cabrestante instalado nas máquinas.

O ISSGA lembra, así mesmo, que resulta fundamental situarse fóra das zonas de perigo durante o desenvolvemento dos traballos forestais, asegurarse de que non haxa persoas nas zonas perigosas xeradas por estes traballos, respectar as recomendacións de seguridade recollidas nos manuais de instrución dos equipos de traballo e atender ao recollido na avaliación de riscos.

Cómpre tamén lembrar a importancia de planificar, coordinarse e seguir un procedemento de traballo axeitado.

Soportes

Os soportes dispoñibles do documento elaboráronse tanto en formato dixital como físico, e están dispoñibles en galego e en castelán.

Grupo de traballo técnico

O documento foi elaborado no seo do grupo de traballo técnico no sector forestal do ISSGA, cuxo obxectivo é a elaboración de documentos técnicos formativos e informativos sobre condicións de traballo seguras que permitan sensibilizar e abordar a sinistralidade laboral nun sector estratéxico como é o forestal.

Integran este grupo de traballo, ademais do persoal técnico do ISSGA, a entidade Fearmaga (Federación Empresarial de Aserradores e Rematantes de Madera de Galicia), as empresas Ence e Finsa, que son referentes do sector da transformación da madeira en España, e a Asociación Provincial de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo (LugoMadera).

A participación da parte empresarial funciona como canle de comunicación bidireccional e, ao mesmo tempo, propicia un efecto dominó, polo que as empresas de maior tamaño impulsan ás pequenas empresas e ao persoal autónomo na mellora e aplicación de ferramentas preventivas.

Formación

Entre as actividades de información e formación, un ano máis, o ISSGA organiza cursos de prevención de riscos no uso da motoserra e a rozadoira en concellos das catro provincias galegas que teñen como obxectivo aumentar a seguridade no uso destes equipos nas tarefas agroforestais, xa que son dúas das ferramentas que maior sinistralidade ocasionan nestas actividades.

Tamén se realizarán varias edicións do curso de Gamificación para avanzar na prevención de riscos laborais no sector forestal, dirixidos especificamente ao alumnado de formación profesional e que inclúen unha parte de gamificación aplicada ao ámbito da prevención de riscos laborais e á contorna forestal, utilizando para iso determinadas ferramentas e aplicacións das que xa dispón o ISSGA, por exemplo, a aplicación Alertas ISSGA.

O obxectivo é influír no comportamento das persoas durante o manexo de ferramentas e equipos de traballo empregados neste sector.

Alberto Conde, Xefe do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA. EP

Alberto Conde, Xefe do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA: "Debemos identificar e analizar os distintos factores de risco que poden existir"

Cal é a relación entre a prevención de riscos laborais nos montes e a ordenación do territorio en Galicia?

Planificar os traballos de aproveitamento forestal e atender á coordinación de actividades no monte é fundamental para traballar de xeito seguro e reducir a sinistralidade laboral no sector forestal. Debemos identificar e analizar os distintos factores de risco que poden existir nun aproveitamento forestal, dende o recoñecemento previo da parcela analizando se hai liñas eléctricas, as condicións orográficas, accesos... ata organizar o método de traballo. Neste caso, cómpre distribuír e xestionar as tarefas no espazo e tempo en función dos datos derivados do recoñecemento previo, dos medios dispoñibles e/ou necesarios, dos métodos de aproveitamento, técnicas de traballo, orde de actuación, condicións de desprazamento e estacionamento seguro da maquinaria, concorrencia doutro persoal traballador, sistemas de comunicación, etc. Non se pode esquecer a sinalización, as condicións meteorolóxicas, a información e formación do persoal traballador ou as medidas de emerxencia, entre outros factores.

Como contribúe a planificación dos traballos de aproveitamento forestal que se desenvolven en zonas perigosas á redución da sinistralidade?

A configuración do monte galego leva un proceso continuo de cambios ata a situación actual na que o uso forestal é prioritario, cun forte incremento na superficie arborada e no que a madeira se configura como un recurso de primeira magnitude. Os aproveitamentos forestais na nosa comunidade teñen unha serie de características e peculiaridades propias que hai que ter con conta á hora de deseñar neste ámbito laboral unha axeitada política preventiva. A dispersión xeográfica da actividade, a disgregación da propiedade, a orografía, a dificultade en moitas ocasións para acceder aos diferentes lugares nos que se desenvolverá o aproveitamento, a cobertura telefónica... inflúen de xeito determinante á hora de planificar estes traballos e que poidan ser realizados con seguridade. Antes de comezar a traballar hai que ter clara a localización, os accesos á zona de traballo e o protocolo de actuación en caso de emerxencia.

En que medida deben participar as empresas do sector forestal e os propietarios na planificación dos traballos de aproveitamento?

As empresas teñen que garantir a saúde e seguridade do seu persoal traballador, integrando a prevención en toda a estrutura empresarial, cun seguimento constante da actividade preventiva para, de xeito continuo, identificar, avaliar e controlar os riscos. O grupo de traballo técnico no sector forestal vén de elaborar uns carteis sobre a sinalización dos traballos no monte, enfocados á dobre vertente de advertir da presenza de traballos forestais ao persoal alleo aos aproveitamentos silvícolas e, ao mesmo tempo, informar ao persoal traballador. Están dirixidos tanto ás persoas traballadoras como alleas, recalcando a importancia da súa localización e que os deseños deben ser suficientemente claros. O ISSGA desenvolve accións de asesoramento, información e sensibilización, así como medidas de control e seguimento, co obxecto de fomentar un traballo seguro e de diminuír a sinistralidade laboral no sector forestal. Estas actuacións desenvólvense en colaboración coas organizacións sectoriais representativas do sector forestal e madeireiro. Un exemplo é a liña de colaboración coa Asociación Provincial de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo, que representa a un importante número de empresas deste sector dedicadas ás explotacións e servizos forestais, co obxecto de impulsar a mellora da xestión preventiva nestas actividades, sobre todo nas operacións de maior risco e alta accidentabilidade.