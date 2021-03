Toda la provincia de Lugo quedará libre mañana de las restricciones máximas, menos Guitiriz, Lourenzá y A Pobra do Brollón. En este último municipio perteneciente a la Ribeira Sacra la Consellería de Sanidade ha previsto para la tarde del viernes y la mañana del sábado un cribado mediante pruebas PCR.

Están citadas 300 personas de entre 30 y 70 años de edad, La mitad acudirá el viernes y el resto el sábado. El alcalde del municipio, José Luis Maceda Vilariño, está convencido de que no se registrarán más casos sobre los diez positivos existentes el miércoles.

[En Brollón solo hay dos familias contagiadas. ARCHIVO]

En este sentido, el regidor manifestó que el foco está muy localizado, afectando a dos familias del mismo pueblo (no quiso desvelar el nombre del mismo), de ahí que se muestre "optimista" en el sentido de que no se ha dado una circulación del virus entre la población del municipio. "Nos últimos tres días non houbo ningún contaxio a maiores", subrayó.

Si el índice de incidencia es alto tiene que ver, destacó Maceda Vilariño, con la poca población con la que cuenta A Pobra do Brollón.

La alcaldesa de Lourenzá está aislada en su domicilio al ser contacto de un positivo, pero dio negativo en la primera prueba PCR

Con todo, el alcalde se mostró convencido de que en cuestión de unos pocos días el municipio que dirige bajará de nivel de alerta, como pasó en otros territorios de la Ribeira Sacra.

[Lourenzá, terrazas vacías y sin movimiento. J.Mª ÁLVEZ]

El concello de Lourenzá pasó este miércoles de seis a ocho positivos, una cifra baja, pero con la que sube un nivel en cuanto a las restricciones al tener una incidencia acumulada de entre 250 y 500 en los últimos 14 días. "Non é un número excesivo de casos, pero tendo en conta que somos un concello pequeño e con poucos habitantes, pois a cousa parece máis alarmante", indica la alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, quien añade que "o foco aparentemente está controlado, son gromos en dúas familias".

La regidora, que permanece aislada en su domicilio, debido a que es contacto directo de uno de los positivos, aunque dio negativo en la primera prueba PCR que le realizaron y no tiene síntoma alguno. El protocolo la obliga a tirar del teléfono móvil y del ordenador para atender los asuntos municipales desde su casa, pero reitera que "estou ben, aínda que é un rollo, e con tan poucos casos ter que pasar a este nivel é un fastidio para Lourenzá, sobre todo para a hostalería que só poderá servir nas terrazas", señala.

[Guitiriz, a mediados de febrero. SEBAS SENANDE]

Tras el susto que se llevaron los vecinos de Guitiriz a principios de febrero, cuando la escalada de casos positivos parecía no tener fin, la relajación, aunque sea mínima, de las restricciones invita a ver la luz al final del túnel. El concello chairego baja al nivel medio lo que en la práctica no supondrá grandes cambios en el día a día de los vecinos, ya que apenas hay un puñado de municipios en Galicia a los que se podría ir.

"Non podemos movernos a ningún dos concellos que temos cerca", confirma la alcaldesa, Marisol Morandeira, que apunta que, aunque parece que lo peor ha pasado, "que haxa un rebrote non é difícil, polo que non se pode baixar a garda", dice, pidiendo prudencia y animando a no rejalarse pese a que el número de casos activos ronde la veintena.

"Se non o sabiamos, agora xa sabemos que isto non é para tomalo a broma", añade Morandeira, haciendo hincapié en que lo peor ha sido "ter que lamentar a pérdida dunha persoa".

La regidora guitiricense también avanza que, aunque la hostelería podría abrir ya las terrazas a partir de mañana viernes, solo unos pocos lo harán, puesto que la gran mayoría de los establecimientos parece que apostarán por esperar para volver a operar a poder atender a los clientes en el interior de los locales, lo que solo se permite en el nivel mínimo.

Ocho concellos lucenses quedarán este viernes libres de restricciones de movilidad

O Corgo, que estaba cerrado perimetralmente y sin hostelería, pasa al nivel mínimo, al igual que A Pontenova, Outeiro de Rei, Rábade, Guntín, Baralla, Sober y Monforte de Lemos, que estaban en el intermedio. En ellos solo se permiten ahora desplazamientos a municipios en su misma situación y la apertura de terrazas al 50%.



Este viernes, como en el resto de la provincia, la movilidad se recupera y los bares pueden abrir en el interior al 30%.



OS PEARES. Esta zona recuperará la normalidad entre municipios al pasar A Peroxa al nivel mínimo.