Isabel Rodríguez promete llevar a la Subdelegación la lucha por la igualdad

"Son a primeira muller que ocupa este cargo na provincia. Rómpese así, por fin, unha barreira máis para as mulleres. Conmigo deixará de ser noticia que o Goberno de España confíe nunha muller para dirixir a administración periférica do Estado en Lugo. A verdade é que xa era tempo". Con estas palabras, Isabel Rodríguez marcó la que será una de sus prioridades al frente de la Subdelegación del Gobierno, que este lunes asumió de manera oficial.

Una prioridad que parte, según explicó, de su condición de mujer, "que me fai especialmente sensible á loita pola igualdade e, sobre todo, a acabar coa lacra que supón a violencia de xénero".

Una perspectiva de género que marcará transversalmente el resto de sus obligaciones como representante del Estado en la provincia, y que resumió en la entrega a "todos os meus veciños, aos que me debo. Fíxeno sempre dende que teño responsabilidades públicas e seguireino a facer ata o final, pois esta é a miña máxima persoal, o que me impulsou a formar parte da esfera política". Así, se comprometió a mantener siempre abiertas las puertas de la institución para escuchar a estos vecinos "nesta etapa de cambio que temos iniciado e xa non ten volta atrás".

En este esfuerzo situó su intención de contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para velar "pola seguridade dos lucenses, na defensa dos seus dereitos e liberdades. Intensificarei o meu traballo para rematar con esa sensación de falta de seguridade que senten moitos vecinos, especialmente no rural".

Médica de profesión y «servidora pública de vocación», Isabel Rodríguez marcó otro compromiso con sus vecinos, "traballar para que Lugo deixe de ser unha provincia esquecida en Galicia e en España. Porque Lugo é unha gran terra, chea de boa xente e á que lle sobran recursos naturais, culturais e humanos, que nos fan merecer un mellor lugar no mapa".

Una tarea esta última en la que seguro que encontrará una gran aliada en la alcaldesa de Lugo, correligionaria y amiga Lara Méndez, que la recibió con la alegría de contar "con nuevos canales de comunicación entre Lugo y el Gobierno", una colaboración que espera que permita subsanar los problemas de escasez de personal que aquejan a servicios como la Policía o la Guardia Civil.

El acto sirvió también de despedida para el anterior subdelegado, Ramón Carballo, que quiso agradecer tanto a colaboradores como a ciudadanos la ayuda y buena sintonía que convirtieron estos seis años y medio en el cargo en una satisfacción tanto personal como profesional.