Un invierno en pleno mes de abril

Un tiempo más propio del invierno que de la primavera se adueñó de los primeros días del mes de abril en la provincia de Lugo. Los restos de nieve se mantenían este domingo en los puntos más altos de A Montaña sureste, que no se cubrieron de un manto blanco al no registrarse precipitaciones durante la jornada, ya que la cuota estaba fijada entre los 600 y los 800 metros.

Las bajas temperaturas se están notando especialmente en O Cebreiro y en Cervantes, con mínimas que —atendiendo a los datos recabados por Meteogalicia— cayeron en la noche del domingo al lunes hasta los -7,6 y -6,5 grados centígrados, respectivamente. Las temperaturas también bajaron de cero en puntos de Baleira, Sarria, Monforte, Sober, Quiroga, Folgoso do Courel o Friol.

"A primeira hora da mañá fixo moito frío. O termómetro rondou os -4º", indicaron este domingo fuentes de Protección Civil de Cervantes. El tiempo gélido no desanimó a los asistentes a la caminata dominical de Piornedo Anda por las cercanías de las cumbres del municipio.

La única anécdota reseñable de esa jornada fue la suspensión durante tres minutos del partido de fútbol entre el Polvorín y el Estradense, disputado en Pol, a causa de una fuerte pero breve tormenta de aguanieve.

Ninguna carretera lucense, ni gallega, se vio afectada por el hielo y la nieve, según la Dirección General de Tráfico, al contrario de lo que sucedió en otras comunidades del tercio norte, más tocadas por el paso por la Península de esta masa de aire ártico que provocó el brusco descenso de temperaturas, que se mantendrán por debajo de los valores normales del año hasta el jueves.

Este lunes continúa la influencia anticiclónica en Galicia, aunque Meteogalicia no descarta algún chubasco ocasional. Las máximas y mínimas permanecen sin apenas cambios, por lo que siguen las heladas en el interior y ciudades como Lugo experimentarán mínimas por debajo de los cero grados centígrados.

A semana comeza con estabilidade. As altas presións iranse movendo cara ó sur permitindo a entrada de humidade a #Galicia. Así:

🔹Luns e martes, ☀️ en xeral, con ☁️ e algun🌦️ao norte.

🔹Mércores, ceos nubrados e orballos no litoral.

🔹As temp. 📈a partir do martes pola tarde. pic.twitter.com/meoE8poqqZ