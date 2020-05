Interceptado en Sarria un conductor que eludiu o confinamento triplicando a taxa de alcol

A Garda Civil interceptou a unha persoa que conducía baixo os efectos do alcol e incumpría o confinamento nun punto de verificación de persoas e vehículos en Sarria, concretamente á altura do quilómetro 47,700, da estrada LU-633 (Piedrafita do Cebreiro - Palas de Rei).

Os feitos remóntanse ao pasado día 6, cando ás 23,00 horas interceptaron a unha persoa e lle realizaron a proba de alcol e drogas. O condutor deu un resultado positivo cunha taxa de 0,83 mg/l, máis do triplo do permitido. Por este motivo, foi denunciado penalmente e trasladáronse as dilixencias abertas ao Xulgado de Instrución de Sarria.

Ademais, os axentes descubriron que esta persoa estaba a incumprir as condicións de confinamento, xa que a viaxe realizada non estaba xustificada. Así, denunciárono por desobedecer as normas do estado de alarma e o xulgado decidirá se tamén é sancionado administrativamente.

A Garda Civil de Lugo tamén interceptou noutro control a un home de 54 anos que conducía sen ter vixente o carné de circulación, xa que un xulgado retiroullo até novembro de 2021.

A este home parárono porque "circulaba a unha velocidade inadecuada ás circunstancias da vía" e após descubrir que non posúe permiso de condución, acusárono dun delito contra a seguridade viaria.

Estes delitos súmanse a outros detectados por este corpo de seguridade neste tipo de controis en Lugo, aínda que a Garda Civil manifestou que se observou un "alto grao de cumprimento tanto da normativa relacionada co estado de alarma, como da lexislación vixente en materia de seguridade viaria".