Os soles dos fogóns lucenses

A prestixiosa Guía Repsol vén de distinguir a calidade de dous restaurantes da provincia de Lugo: o España (Lugo) e o Nito (Viveiro). Ambos lograron nesta edición conservar os dous Soles que a recoñecida lista lles concedeu, uns galardóns que os recoñece como uns dos mellores restaurantes da xeografía española.

Alejandro Balseiro (Viveiro, 1986) asumiu a responsabilidade de dirixir o restaurante que fundaron os seus pais en 1970 reforzando a súa excelencia, de novo recoñecida con dous Soles Repsol.É unha satisfacción e unha honra volver repetir, estar aí cos máis grandes e continuar co legado que nos deixaron os nosos pais. Fomos o primeiro restaurante da provincia de Lugo en ter o primeiro Sol no 2007 e fomos o primeiro tamén en ter dous no 2016. Iso si, a mellor guía é o boca a boca e que o cliente saia satisfeito cada día.Nós sempre intentamos facer cousas á marxe dos premios, queremos estar na tendencia e á última intentando ofrecer ao noso cliente o mellor. Vimos de incorporar unha bodega referente.Por suposto, para nós o produto é innegociable, é sempre un referente e a base para empezar a traballar. Na nosa cociña tradicional sempre hai un mimo, un coidado ao produto para poñelo en alza.Si, antes meu pai e agora eu, estou a diario intentando seleccionar o mellor produto. Hai un gran marisco e peixe na zona e hai que salientar o traballo que fai toda a xente do mar que está cada día poñendo en risco a súa vida para traernos uns produtos que case se seleccionan sós. Mercamos en todas as lonxas da Mariña pero facemos moito fincapé na merluza do pincho de Celeiro.O marisco de temporada sempre e logo hai produtos como o salpicón de bogavante, o bonito en rollo de Burela ou os calamares de poteira na súa tinta.Sempre intentas dar o toque persoal pero sen perder a esencia de ter un gran produto. Temos a sorte de poder manter a nosa liña de traballo porque temos un cliente moi fiel que valora moito o noso traballo desa maneira.É unha das partes que máis está crecendo e tratamos de que a xente se deixe aconsellar e vaia abrindo un pouco os horizontes, que hai moito por explorar e por probar. Temos un equipo de sala moi formado e calquera poder dar un consello que se manteña ao nivel da cociña con ese gran produto. Penso que agora mesmo temos a sintonía case perfecta.As individualidades non valen para nada nin se pode conseguir nada que perdure no tempo cunha soa persoa.Sei que moito do logrado é grazas ao traballo que viñan facendo maus pais antes, é unha responsabilidade e non é doado.