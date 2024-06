Los inmigrantes superan ya la media gallega en 20 concellos de Lugo

El país inició el año con 111.067 personas más nacidas en el extranjero mientras los residentes de cuna menguaron en 25.197, dato que por sí solo explica la evolución de la población española. Además, son muchos los inmigrantes en proceso de regularización y suelen tener más hijos que los españoles. El porcentaje de población extranjera en Lugo es ya del 6,09% y casi todos los municipios han doblado ese censo en la última década, pero en casos como el de Abadín se han multiplicado por 14 a raíz del gran desarrollo de una empresa de transporte internacional. Vázquez Portela, con más de cien camiones circulando con cisternas para líquidos y granulados, ha levantado desde Moncelos el censo municipal, como Reyco en el transporte de carga general anima el de Foz.

Tabla de extranjeros en Lugo. EP

Llegan inmigrantes a trabajar como conductores, peones forestales y agrícolas, marineros o personas para cuidados en el hogar pero también se nos van demasiados jóvenes en busca de otras oportunidades para su formación.

La edad media de los emigrados en 2022 al exterior era de 37,8 años mientras que los inmigrantes extranjeros tenían de media 40,4 años. La buena noticia es que el saldo migratorio total es positivo y en 2022, entre los que se fueron y los llegados, Galicia sumó 27.251 vecinos. La proporción por cada mil habitantes en la provincia de Lugo es similar a la de A Coruña, y algo por debajo de la de Pontevedra.

Superando la media gallega del 5,16% de población extranjera están buena parte de los municipios lucenses más poblados, desde la capital hasta Monforte, Foz, Viveiro, Ribadeo o Sarria, pero también Abadín, Becerreá, Castro de Rei, Chantada, Lourenzá, Meira, Negueira de Muñiz, Pantón, Brollón, Rábade, Taboada y Xove.

Y por supuesto Burela donde, no obstante, ha permanecido estable durante la última década. La alcaldesa, Carmela López, destaca que si bien los caboverdianos suponen el 5% de las 42 nacionalidades y gran número de hijos y nietos son plenamente españoles, en los últimos tiempos han ganado representación a bordo de los pesqueros los indonesios. Y con su residencia en Xove elevan el censo de este municipio mariñano.

Población entre 16 y 64 años

Ninguno de la provincia de Lugo figura a la cabeza en cuanto a la entrada relativa de población de 16 a 64 años, un índice que debería mostrar el dinamismo o atracción de un territorio para los foráneos pero es que en los primeros puestos están municipios ourensanos con tan poco censo que, a poco que se mueva, el inmigrante se nota mucho. Ocurre en Quintela de Leirado, Verea, Lobios, Baños de Molgas, San Xoán de Río... y no es extraño que en Oímbra (18,1%), Carballeda de Valdeorras (14,3%) o A Mezquita (14%), se dispare el porcentaje de extranjeros. También en algún lucense como Meira, cabecera comarcal que muestra el dinamismo chairego en el sector lácteo.

Otros concellos también han visto acompañado su gran desarrollo por la llegada de inmigrantes. Ocurre en Castro de Rei, con unos 300 inmigrantes censados. El alcalde, Francisco Balado, dice que atienden trabajos en las explotaciones que los locales no quieren o que cubrían ciudadanos portugueses. "Temos moitos marroquíes, que se atopan cómodos porque hai salarios dignos, unha boa integración dos fillos na comunidade educativa e unha calidade de vida que os leva a comprar casa. Somos o segundo concello que máis leite produce e dalgún lado tiña que vir xente", resalta.

Francisco Balado, alcalde de Castro de Rei: "Somos o segundo concello que máis leite produce, dalgún lado tiña que vir a xente"

Reconoce, sin embargo, que los trámites para acceder al permiso de residencia son lentos, algo que en A Mariña también lamenta el párroco Jesús Álvarez, ahora en Viveiro y que es el vicario para la caridad y delegado de inmigrantes y refugiados. Alerta de "los discursos de odio de políticos que culpan al inmigrante y al más débil".

Entre la diócesis y Cáritas acompañan y asesoran a personas de muchas nacionalidades pero sobre todo en Viveiro aquellos con un reagrupamiento familiar que recuerda al gallego y son de Perú, Honduras, Colombia y, a veces, con avalanchas de Venezuela.

Jesús Álvarez, párroco en Viveiro: "La mayoría no buscan la limosna, vienen dispuestos a hacer de todo y que sus hijos estudien"

Reconoce Álvarez que es difícil encontrar vivienda en Viveiro por el auge del alquiler turístico. "Si bien a nivel de Seguridad Social, atención sanitaria o escolarización el sistema funciona, el de la vivienda es un problema severo". En Cáritas les ofrecen apoyo escolar y aulas abiertas para la formación para el empleo y adquisición de habilidades sociales. Esto incluye contactos con las empresas y asesoramiento jurídico pues "sin conocimientos reales y con tantos bulos, el proceso para conseguir papeles puede alargarse".

"Se da la paradoja —dice— de empresas sin mano de obra y gente que no puede trabajar al no tener papeles. Así dependen de ayudas sociales, con lo cual perdemos todos; un absurdo y una parálisis que no beneficia a nadie porque esas personas inmigrantes podrían estar trabajando, cotizando y se movería más la economía". Conductores, electricistas, fontaneros, mecánicos, personal de restauración y limpieza, servicios sociales... Son oficios que necesitan personal y ellos podrían cubrirlos. "No buscan limosna y sí trabajo. Al abrirles la puerta aportan muchísimo, también en lo pastoral pues tenemos cuatro seminaristas latinos", dice.

El duelo migratorio está servido

Al frente de las aulas abiertas en Viveiro está Linda Teijido, venezolana pero con ascendencia y nacionalidad española, que llegó hace siete años. Licenciada en Educación y especializada en adultos, homologó su título como graduada en Educación Social y ahora es técnica de empleo. "Proporcionamos ayuda sociolaboral en ese duelo migratorio pues irte de tu país duele y hay que volverse a adaptar", afirma.

Recibe a ingenieros, psicólogos, educadores, enfermeras..., que deben trabajar en otras cosas "aportando al país con ganas y experiencia en la ayuda a domicilio, jardinería, limpieza...".

Linda Teijido, técnica de formación en inserción laboral de Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol. DV

Los hispanoamericanos de Honduras, Venezuela o Colombia llegan buscando mejores condiciones económicas pero también por las crecientes condiciones de inseguridad de esos países.

"La ley migratoria es mala —considera Linda—, hay mucha gente en proceso de asilo y deseando trabajar que debe esperar año y medio de trámites; eso fomenta la economía sumergida, cuando deberían tener algún permiso de trabajo".

Cientos de personas para las bayas y fresas

Apátridas u originarios de Oceanía son migrantes muy contados aquí pero Oriente Medio y sus conflictos han empujado a Europa a mucha gente. Además, paquistaníes reagrupados en torno a granjas de Sarria o afganos que llegan unos meses a Castro y Guitiriz para recoger arándanos y fresas en A Chaira son frecuentes, aunque en esto los ciudadanos de países del Este de Europa han ganado posiciones.

Lugo es una provincia muy envejecida, cuya población necesita cada vez más cuidados. Ese es un sector en el que la población inmigrante tiene muchas opciones de trabajo, pero la lentitud en los trámites de regularización hace que muchos acaben sufriendo explotación laboral, como ya se ha visto.