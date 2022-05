La incorporación de R a la red de MásMóvil beneficia a 25 municipios

Más de 360.000 líneas móviles de clientes particulares de la empresa gallega R migraron a la red de antenas de la firma MásMóvil y disponen de una cobertura sensiblemente mejorada, que en el caso de la provincia de Lugo se aprecia en 25 municipios, según la compañía. R pertenece a MásMovil después de que esta adquiriese hace nueve meses Euskaltel, que a su vez compró la cablera con sede en A Coruña en 2015.

La ampliación de red benefició a los municipios de Lugo, Foz, Ribadeo, Burela, Cervo, Xove, Viveiro, O Vicedo, Trabada, Rábade, Outeiro de Rei, Castro de Rei, A Pastoriza, Vilalba, Palas, Monterroso, Antas, Chantada, Monforte, Sarria, Becerreá, Baralla. Láncara y Friol.

Esta relación no incluye otras zonas en la que hay acuerdos con otros operadores, lo que permite completar esta cobertura ampliada para R en la provincia y en el resto de la comunidad. Esta migración garantiza una "excelente conexión en calquera lugar e cunha solución que selecciona a cobertura dispoñible".

Los clientes de R pueden beneficiarse de acuerdos de compartición de redes con otros operadores, principalmente con Orange España, que prepara su fusión con MásMóvil. El número de antenas disponibles en Galicia se multiplicó por 2,5 desde 2021. Este proceso sitúa a R "nunha posición excepcional no mercado das telecomunicacións en España, co índice de tempo sen cobertura máis baixo do sector".