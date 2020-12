La incidencia del virus prosigue su escalada en Xove

La incidencia del coronavirus continúa disparada en Xove. Los datos actualizados este jueves por la Consellería de Sanidade muestran un nuevo repunte en este indicador, que alcanza los 2.047 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, debido a sus 67 casos. Se mantiene como el municipio de la provincia —y de toda Galicia más afectado por el covid en función de su población, seguido muy de lejos por Xermade (553 casos por cada 100.000 habitantes), Viveiro (362), Ribadeo (213), Vilalba (184) o Burela (167).

La capital lucense ha registrado también un repunte en el número de casos en las últimas dos semanas —94— que elevan la tasa de incidencia acumulada del virus a 96 casos por cada cien mil habitantes.

Por otra parte, actualmente son 28 municipios en los que no se ha detectado ningún caso en los últimos 14 días. Estos son Baleira, Baralla, Bóveda, Castroverde, Cervantes, O Corgo, A Fonsagrada, Guitiriz, O Incio, Lourenzá, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, O Saviñao, Sober y Triacastela.

En cuanto a las grandes ciudades gallegas, Lugo continúa con los mejores datos de incidencia acumulada, con 94 casos por cada 100.000 habitantes. Los peores números son para Santiago de Compostela, que asciende hasta los 218.