Los casos de coronavirus, concello a concello

Los municipios de la provincia que presentan una situación más preocupante en cuanto a contagios por coronavirus siguen siendo Guntín (1.078), Antas de Ulla (1.063), Monterroso (581) y Vilalba (511). Todos ellos presentan una incidencia acumulada superior a los 500 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Así se refleja en el mapa del Sergas que recoge los datos contabilizados hasta el viernes a las 18.00 horas, que muestra el continuado descenso de positivos en el municipio de Lugo: 206 casos diagnosticados en los últimos 14 días. La incidencia también se ha reducido y se sitúa en 210, muy por debajo de los 225 de la jornada anterior.

En total son 15 los municipios lucenses que presentan una incidencia acumulada superior a 250: Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Bóveda, Castro de Rei, Cospeito, Guntín, Láncara, Lourenzá, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, O Páramo, Paradela, Triacastela y Vilalba. Entra en el listado Cospeito y sale Lourenzá, que ahora registra una incidencia acumulada entre 50 y 150.

En el lado opuesto, hay 19 concellos que no registraron ningún positivo en los últimos 14 días: Barreiros, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Sober, Trabada, O Valadouro y O Vicedo. Dos ayuntamientos se incorporan a la lista: Becerreá y Pol. Por contra, vuelve a notificar casos el concello de Xermade.

La incidencia acumulada desciende en todas las ciudades gallegas, excepto en Ferrol.