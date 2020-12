La incidencia acumulada baja de los 500 casos en Vilalba

Solo queda un municipio en la provincia de Lugo con una incidencia acumulada superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días: Antas de Ulla, con 657, tras ser diagnosticados 13 casos de covid-19 en las últimas dos semanas. Vilalba, el otro ayuntamiento que superaba ese umbral, lo ha logrado rebajar, según los datos actualizados por el Sergas hasta las 18.00 horas del miércoles. Su incidencia acumulada es de 497.

También cerca de esa cifra se encuentran Cospeito (490, con 22 diagnósticos), Triacastela (468, con tres), Muras (467, con tres) y Monterroso (414, con 15). El municipio de Lugo continúa el descenso de la incidencia acumulada, que cae desde 165 hasta 156, tras contabilizarse 153 positivos en los últimos 14 días.

Por otra parte, la provincia cuenta con 25 municipios (dos más que la jornada anterior) que no han registrado ningún nuevo caso de coronavirus en los últimos 14 días. Esos concellos son: Barreiros, Becerreá, Begonte, Cervantes, O Corgo, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, A Pastoriza, Pol, A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Trabada, O Valadouro y O Vicedo.

Samos y Mondoñedo se incorporan a la lista de municipios limpios de covid-19 en las últimas dos semanas, de la que Pedrafita do Cebreiro, con tres casos detectados.

MUNICIPIO NUEVOS CASOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS INCIDENCIA Lugo 156 153 Santiago 88 90 A Coruña 319 130 Ferrol 119 180 Pontevedra 177 213 Vigo 532 180 Ourense 99 94