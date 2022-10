El impulso de la ronda Este y la residencia de Antas, novedades de los Orzamentos de 2023

La ronda Este, en la capital lucense, y la construcción de la esperada residencia de mayores de Antas de Ulla son dos de las grandes novedades que incluyen los Orzamentos 2023 para la provincia. El total de la inversión de la Xunta en Lugo el próximo año asciende hasta los 1.712 millones de euros, lo que vuelve a situar a la provincia como la de mayor gasto por habitante de Galicia, con 5.288 euros, frente a los 5.000 euros per cápita de Ourense.

Aún así, son A Coruña y Pontevedra las provincias que concentrarán el grueso de la inversión, con 4.502 y 3.689 millones de euros, respectivamente, de unas cuentas que suman en el total para Galicia la cifra récord de 12.620 millones.

Políticas sociales e infraestructuras viarias centrarán la mayor parte del gasto previsto para 2023. En el primer apartado, la Xunta invertirá cerca de 174 millones de euros, entre los que se incluyen las ayudas a la dependencia y discapacidad -más de 31,3 millons- o el Servizo de Axuda no Fogar, 27 millones.

La Consellería de Política Social e Xuventude prevé, además, invertir en la construcción y reforma de distintas instalaciones, como la reforma integral de la residencia de mayores de As Gándaras (3,7 millones) o la renovación de la de A Milagrosa (800.000 euros), en lo que se refiere a la capital lucense.

La Xunta también acometerá el próximo ejercicio la construcción de la esperada residencia de Antas de Ulla, para la que se asigna una partida de 1.579.000 euros, mientras que para la reforma del centro de menores Santo Anxo de Rábade se reservan otros 300.000.

En lo que se refiere a la capital lucense, Medio Ambiente reserva casi dos millones para el polígono de As Gándaras y uno para la promoción de viviendas públicas en O Castiñeiro. Mondoñedo también recibe 2,1 millones del plan Rexurbe, mientras que Portomarín y Outeiro de Rei obtienen 1,6 y 1,1 millones, respectivamente, procedentes del Hurbe.

Carreteras

Con una asignación de seis millones de euros, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade quiere dar en 2023 un impulso definitivo a la construcción de la ronda Este. Esta obra supondrá la culminación de la circunvalación de la ciudad, al unir la rotonda que da acceso al Hula desde la LU-530 (Lugo-A Fonsagrada) con la N-6 a la altura de la gasolinera del Miño.

Este proyecto plurianual plantea un coste total de 20 millones, por lo que la previsión es invertir otros 7 millones en el ejercicio 2024 y otros tantos en 2025.

Con la previsión de abrir el primer tramo de la autovía Nadela-Sarria antes de que finalice este año, la Xunta prevé continuar avanzando en esta infraestructura en 2023. Para ello, ha reservado una asignación de casi 2,1 millones para la licitación y adjudicación de una nueva fase de esta obra. La restitución y mejora de la LU-651 en Folgoso do Courel, la continuidad de las obras en la LU-231 (que conforma el eje Begonte, Friol, Palas) y la mejora de la LU-540 son otros de los proyectos plurianuales que tienen asignación para el próximo año.

En materia de saneamiento, los Orzamentos 2023 contemplan 11,3 millones para las Edar de Viveiro, Foz, Burela y Monterroso, entre otros proyectos.

El polo aeronáutico de Rozas se mantiene como otra de las grandes prioridades dentro de los fondos autonómicos destinados para la provincia. Durante este ejercicio recibirá algo más de 27 millones de euros.

Sanidad

El presupuesto para el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos en 2023 suma 592 millones de euros. De ellos, más de 214 se destinan a la Atención Primaria y, a mayores, se invertirán 7,5 millones en equipos tecnológicos para los tres hospitales. Entre las partidas previstas destacan también los más de 2,2 millones para finalizar el Centro Integral de Saúde del barrio de la Residencia.

También se contemplan más de 700.000 euros para construir el nuevo centro de salud de Antas, y otra cantidad similar para la reforma de los de A Milagrosa y Meira -que serán licitados antes de fin de año-, así como para ampliar el de Outeiro de Rei.

"Son unhas contas con medidas de apoio ás familias"

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, afirma que los presupuestos de la Xunta para el próximo año no solo son los más elevados de la historia, sino que están pensados "para facer fronte á complexa situación económica", por lo que incluyen "medidas de apoio ás familias e ás empresas e para fortalecer os servizos públicos".

Javier Arias subraya, en este sentido, el refuerzo a la sanidad pública, "co foco posto na mellora de infraestruturas e servizos de atención primaria", a la que, según dice, se esperan incorporar 130 profesionales.

Los 174 millones de euros a los que asciende el gasto en políticas sociales es, para Arias, otro de los aspectos más destacados de los Orzamentos 2023. Una cantidad que servirá "para o funcionamento dos centros propios, o financiamento de prazas asistenciais ou do Servizo de Axuda no Fogar, a Risga e outras axudas sociais".

CANDIA. La candidata del PP a la alcaldía de Lugo, Elena Candia, también destaca "o importante esforzo inversor" de la Xunta para impulsar "proxectos fundamentais " para la ciudad.

La alcaldable aplaude especialmente la partida de 6 millones de euros consignados para iniciar las obras de la ronda Este, así como los 13.380.000 euros para la estación intermodal, "que para este ano contará cunha achega de 190.000 euros".

Entre las otras partidas que destaca Candia están los 31 millones destinados a programas de política social, repartidos tanto en materia asistencial a las personas como en obras de mejora en los centros de mayores de As Gándaras y A Milagrosa. Para la popular también resultan plausibles las inversiones en materia de sanidad, con el fin de mejorar los equipamientos del Hula y financiar otros proyectos, "como completar as dotacións no barrio da Residencia ou os 500.000 euros para licitar novos centros de saúde, entre os que está o do Sagrado Corazón".